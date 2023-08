TV namigi: Prevajalci, Tizian za zaprtimi vrati in Po ugrizu

Četrtek, 24. avgusta

Prevajalci (Premiera): Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Les traducteurs. Fr./Belg., 2019. Režija: Régis Roinsard. Igrajo: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega. Triler. 125 min.

Pred izidom zaključnega dela uspešne trilogije založnik zbere skupino prevajalcev v razkošni in dobro varovani vili, kjer se pod skrbnim nadzorom lotijo dela. Kmalu založnik prejme izsiljevalsko sporočilo, da so prve strani romana objavljene na spletu in da bodo sledile še preostale, če ne plača več milijonov evrov. Vse kaže, da je izsiljevalec med prevajalci, in razmere kmalu postanejo napete.

Zgodba je dobro zgrajena in razburljiva, saj preobratov ne manjka in so po večini nepričakovani, vendar na nekaterih točkah malo pretirani. Film odlikuje tudi suverena igra slavne zasedbe.

Tizian za zaprtimi vrati (Premiera): TV SLO 1 ob 22.35

Titian: Behind Closed Doors. VB, 2020. Režija: Matthew Hill. Dok. odd. 60 min.

Tizian za zaprtimi vrati. Foto TVS

Španski kralj Filip II. je Tizianu leta 1550 naročil serijo šestih slik, že nekaj let po nastanku pa so jih ločili in prodali na različne konce sveta. Šele 450 let pozneje so jih prvič skupaj postavili na ogled javnosti. Narodna galerija v Londonu jih je razstavila marca 2020, a je morala razstavo zaradi epidemije covida že tri dni po odprtju zapreti. Oddaja prikazuje okoliščine nastanka šestih mojstrovin, ki jih je slavni beneški umetnik naslikal na vrhuncu ustvarjalnosti.

Z njimi je poskušal ustreči okusu mladega kralja, obenem pa naj bi služile kot iztočnica za pogovor med izobraženci na španskem dvoru. Tizian jih je zasnoval po prizorih iz Ovidovih Metamorfoz. Nekatere med njimi, denimo Danaja in zlati dež, so bile za 16. stoletje izjemno erotične. V Ugrabitvi Evrope pa današnji gledalec jasno prepozna prizor spolnega nasilja

Po ugrizu (Premiera): HBO ob 22.15

After the Bite. ZDA, 2022. Režija: Ivy Meeropol. Dok. film. 90 min.

Po ugrizu. Foto HBO

Film se zazre v fenomen južnega Massachusettsa. Tamkajšnje sicer mirne vode so v zadnjem desetletju postale ena od svetovnih točk za opazovanje velikih belih morskih psov. Leta 2018 je plaži na Cape Codu v Massachusettsu morski pes napadel in ubil 26-letnega fanta, kar je bil prvi napad v več kot 80 letih.

Od tedaj se lokalna skupnost in popotniki soočajo z naraščajočim številom morskih psov. Znanstveniki raziskujejo, kaj je povzročilo ta porast in kaj to pove o zdravju oceanov.