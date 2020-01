TV namigi: Preverjeno, Nevidni otroci in Novi papež

Torek, 14. januarja

Nevidni otroci – izziv za Afriko: TVS 1 ob 20.45

Novi papež: HBO ob 20.00

Videli bomo navdihujočo zgodbo danes inženirke in profesorice, ki je v Slovenijo prišla kot begunka, ko je bila še otrok.Cerkveno sodišče katoliške cerkve pri nas je pred kratkim ugotovilo, da je duhovnik iz vzhodne Slovenije spolno zlorabil več otrok in odraslih. Kakšne pristojnosti pravzaprav ima cerkveno sodišče?Moškega, ki je pred 35. leti doživel prometno nesrečo, so najprej razglasili za mrtvega. Zgodba zanj po mnogih letih še vedno ni končana. Vztraja, da mu kot sopotniku v vozilu pripada odškodnina, ki mu je zavarovalnica ni izplačala.Na svetu živi skoraj 230 milijonov otrok, ki ob rojstvu niso bili vpisani v matični register. Imenujejo jih nevidni otroci.V podsaharski Afriki, v Senegalu, Slonokoščeni obali in Burkini Faso, vsak drugi otrok živi brez osebnega statusa. V javni upravi nimajo njihovih podatkov, zato ti otroci nimajo osnovnih pravic. Tisti, ki niso vpisani v matični register, uradno ne obstajajo.Brez državljanstva pa je njihov dostop do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in socialnega varstva omejen. Lokalni preiskovalci so poskusili najti te »nevidne ljudi«, se srečati z njimi in jim pomagati do boljše prihodnosti.Novi papež je nadaljevanje serije Mladi papež oskarjevca Paola Sorrentina in nadaljuje zgodbo tam, kjer jo je Mladi papež končal.Papež Pij XIII. je v komi. Po vmesnem obdobju, prežetem z nepričakovanim in nedoumljivim, si Voiello prizadeva, da bi bil očarljivi sir John Brannox, zmerni in zapleteni angleški plemič, izvoljen za novega vatikanskega voditelja z imenom Janez Pavel III. Novi papež se zdi idealen, vendar ima tudi on skrivnosti. Potem pa začne Pij XIII. iz svoje bolniške postelje nenadoma širiti skrivnostna sporočila ...