TV namigi: Prevzgojni tabor, Betonske sanje in Od blizu

Torek, 25. februarja



Prevzgojni tabor: TVS 2 ob 20.00

Betonske sanje: TVS 1 ob 20.45

Betonske sanje Foto Damjan Švarc



Od blizu: dr. Dan Podjed: TVS 2 ob 20.55

Dan Podjed Foto Jože Suhadolnik

Nasprotniki jih označujejo kot mučilne tabore, a mnogim staršem v Združenih državah Amerike se ti tabori urjenja telesa in duha v vojaškem slogu zdijo še zadnja možnost za prevzgojo svojih otrok, da ti ne bi dokončno zdrsnili v začarani krog kršenja zakonov in služenja zapornih kazni.Dokumentarna oddaja Prevzgojni tabor prikaže petmesečni program, v katerem je vse početje skrajno odmerjeno. Mladostniki imajo na voljo le deset minut za obed, dve minuti za prho, telefon in svetovni splet sta seveda prepovedana. Vendar – ali so ti programi zares učinkoviti in kolikšen je delež mladih povratnikov, ki se vrnejo na stara pota?Kakšno ceno plačujejo tisti, ki so se lotili ultimativnih sanj svoje dobe? Kako se danes spopadajo z zapuščino svojih življenjskih odločitev, težo sanj, ki zdaj, kot kosi betona, ležijo na njihovih dvoriščih? V filmu Betonske sanje se režiser in scenarist Urban Zorko, fasciniran nad ambicijami, ki nas ženejo, poda na krove in vrtove …V filmu sledimo prizorom gromozanskih, pogosto betonskih ladijskih trupov, ki so jih amaterski zanesenjaki gradili širom države, v upanju, da bodo nekoč z njimi zapluli.Zakaj se vse več opazujemo, se retorično sprašuje antropolog in raziskovalec družbenih fenomenov ter tehnologij v okviru SAZU, ki sam sebi pravi profesionalni voajer. Pravica do zasebnosti, ki je do nedavnega veljala za temeljno vrednoto demokracije, se v sodobnem svetu raztaplja kot najstničino ličilo.Dr. Podjed se s pisateljico Vesno Milek od blizu pogovarja o pogledih velikega brata, instant zvezdništvu, vplivnežih, o zasvojenosti z všečki in novih sistemih nadzora.