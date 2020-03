FOTO:TV namigi: Preživetje v divjini, Temna stran razkošja, Libanon in Zarota proti Ameriki

Torek, 17. marca

Preživetje v divjini: Planet TV ob 21.00



Temna stran razkošja: TVS 2 ob 20.00

Luxury: Behind the Mirror - Temna stran razkošja Foto Tvspored-service Tvs



Libanon – država kot talka: TVS 1 ob 20.55

Lebanon - A Country Held Hostage / Libanon - Ein Land Als Geisel - Libanon - država kot talka Foto Tvs



Zarota proti Ameriki: HBO ob 20.00

Na Planet TV prihaja nov resničnostni šov, v katerem sodelujoče čakajo izzivi preživetja v naravi. Na pustolovščino se bodo podali z Branetom T. Červekom, enim najboljših inštruktorjev preživetja v divjini na svetu, ki bo izbrane pustolovce in pustolovke najprej naučil različnih tehnik, ki pomagajo pri preživetju v surovem in neizprosnem okolju, nato pa jih bo postavil pred zahtevne izzive. A pravi preizkus pravzaprav ni soočenje z naravo, ampak s samim sabo.»Kandidati bodo v oddaji doživeli vse od mraza, podhladitve, plavanja prek ledene reke, žeje do soočenja z divjo naravo in samim seboj ter lastnimi razvadami,« pravi mojster preživetja v naravi.Raziskovalna dokumentarna oddaja razkriva bedo, ki se skriva za bliščem trga z razkošnim blagom. V svetu razkošnih izdelkov so usnjeni med tistimi, ki prinašajo največ dobička, priznanim podjetjem celo 70-odstotni delež.A od kod izvira to usnje? Večino surovine obarvajo na razmeroma majhnem območju v Toskani v Italiji, kjer najbolj umazana in nevarna dela za neprimerno plačilo opravljajo priseljenci. Te lastniki obratov povrhu pogosto ustrahujejo, pretepajo in tako utišajo zahteve po pravičnejši obravnavi. Največ kož industriji krzna priskrbijo na Kitajskem, kjer vsako leto na neprimerno urejenih farmah pokončajo okoli 70 milijonov živali.V Libanonu šiitski Hezbolah ali »božja stranka«, ki ga podpira Iran, vztrajno krepi svoj vpliv na politični in gospodarski ustroj države. Kritiki Hezbolahu očitajo spodkopavanje trdnosti na območju, podporniki pa pravijo, da varuje Libanon pred Izraelom.Sobivanje več narodov več veroizpovedi je v Libanonu vedno povzročalo trenja, a Hezbolah zdaj pogojuje sprejetje vsake pomembne politične odločitve v državi.ZDA, leta 1940. Začenja se nova volilna kampanja. Na eni strani demokrat Franklin D. Roosevelt in na drugi republikanski kandidat, Charles Lindbergh, ameriški letalski heroj, ki je prvi sam preletel razdaljo od New Yorka do Pariza. Lindbergh pravi, da je treba najprej misliti na Ameriko in se upreti judovski zaroti, ki bi državo rada spehala v vojno. S Hitlerjem bi raje sklenil zavezništvo, kot se znašel na drugi strani njegove vojske, pravi. Njegov slogan Volite za Lindbergha, sicer volite za vojno je uspešen in Lindbergh postane predsednik ZDA.Vse to dogajanje na lastni koži občuti judovska družina Levin, ki na začetku zgodbe živi udobno primestno življenje, oče Herman (Morgan Spector) je tik pred napredovanjem v službi. A z vzponom Lindbergha se njihovo življenje začne dramatično spreminjati.