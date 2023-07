TV namigi: Prijateljice, V treh stenah in Ujet

Sreda, 26. julija

Prijateljice (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Chavalas. Špa., 2021. Režija: Carol Rodríguez Colás. Igrajo: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Ángela Cervantes, José Mota. Kom. 100 min.

Barcelona. Štiri dekleta, ki so se spoprijateljile kot najstnice, so sedaj odrasle ženske, pred katerimi so resne odločitve.

Sedemindvajsetletna Martha je umetniška fotografinja, ki dela za pomembno britansko podjetje, živi pa s prijateljico Lili, prav tako fotografinjo. Šef britanskega podjetja v Barceloni, Ray, Marthi sporoči slabo novico; podjetje se bo preselilo nazaj v London in odpustilo nekatere delavce, tudi Martho. Ray je namreč naveličan čakati na naj fotografijo, ki mu jo je Martha obljubila, ko se je zaposlila. Tudi Lili jo zapusti in se preseli v industrijsko poslopje, ki so ga preuredili v umetniško galerijo in komuno za umetnike.

Martha se naenkrat znajde sama in brez denarja in tako se odseli v svoje rojstno mesto Cornella, nekaj kilometrov oddaljeno od Barcelone. Njeni starši jo toplo sprejmejo, a še pomembnejše je snidenje s prijateljicami iz mladosti Beo, Sorayo in Desi. Martha se sprva ne znajde; izgubljena je v svetu in v sebi. Ne ve točno, kaj bi počela, še najbolj terapevtsko se ji zdi obujanje spominov s prijateljicami … Svoji prijateljici Lili, ki je ostala v Barceloni, reče, da se je zaposlila v majhnem studiu v Stockholmu, saj jo je sram priznati, da se je zaposlila v rodnem mestu v ateljeju za poročne fotografije. Toda kaj bo, ko bo resnica prišla na dan?

V treh stenah: Steber: TV SLO 1 ob 22.30

Slo., 2020. 1/3. Režija: Boštjan Virc, Rožle Bregar. Dok. serija. 25 min.

V treh stenah. Foto TVS

Dokumentarna serija V treh stenah je trilogija o antologijskih stenah naših gora, pri čemer ima vsaka stena svoj specifičen karakter in zgodbo.

V prvem delu se v Julijskih Alpah spoznamo z najbolj veličastno kuliso naših gora - več kot kilometer visoko Severno triglavsko steno. Z alpinistoma Matijo Volontarjem, Žigo Oražmom in gorskim vodnikom Tomažem Jakofčičem opravimo zahteven plezalni vzpon po Čopovem stebru. Vzpon nad prepadi dopolnjujejo intimni pogledi vseh treh protagonistov, gorske vodnice Tine Di Batista in zgodovinarja Dr. Petra Mikše.

Ujet: TV SLO 2 ob 22.45

The Capture. VB, 2019. 1. sezona. 1/8. Režija: Ben Chanan. Igrajo: Holliday Grainger, Callum Turner, Laura Haddock. TV-serija. 50 min.

Ujet. Foto TVS

Ali je v imenu boja proti terorizmu dovoljeno vse? Nekdanji vojak Shaun Emery je po tem, ko je zaradi incidenta v Afganistanu prestal pol leta zaporne kazni, izpuščen na prostost. Uspeh proslavijo v baru, nato pa Shaun pospremi svojo odvetnico Hannnah Roberts, ki je specializirana za področje človekovih pravic, do avtobusne postaje. Hannah in Shaun se poljubita, nato gre ona na avtobus.

Po tistem je ni nihče več videl. Posnetki nadzornih kamer kažejo dogajanje, ki Shauna močno obremeni. Aretirajo ga zaradi napada in ugrabitve Hannah. Dogodek preraste v večplastno zaroto, podprto z manipulacijo dokaznega gradiva ...