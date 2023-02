TV namigi: Priprave, Genialna prijateljica in Harry Haft

Sreda, 15. februarja

Priprave na skupno življenje za nedoločen čas: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. Madž., 2020. Režija: Lili Horváth. Igrajo: Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt Nagy, Péter Tóth. Drama. 110 min.

Madžarko Marto je življenje v ZDA spremenilo. A domov se ni vrnila zaradi domotožja ali hrepenenja po domovini, niti zaradi družine, pač pa zaradi ljubezenskega dogovora.

Sklenila ga je s kolegom, madžarskim zdravnikom, potem ko sta se spoznala in zaljubila na zdravniškem zborovanju v New Jerseyju. Dogovor je bil, da se mesec dni po zborovanju snideta na mostu Liberty Bridge v Budimpešti. Ona je obljubo izpolnila, on je ni …

Genialna prijateljica: TV SLO 2 ob 22.00

L'amica geniale. ZDA, 2022. 3. sezona. 1/8. Režija: Daniele Luchetti. Igrajo: Margherita Mazzucco, Annarita Vitolo, Luca Gallone, Alessio Gallo, Francesco Serpico. TV-serija. 50 min.

Genialna prijateljica Foto Tv Slo

Tretja sezona serije zajema dogajanje v romanu O tistih, ki bežijo in tistih, ki ostajajo, tretji knjigi od štirih, ki jih je Elena Ferrante objavila v svojem Neapeljskem ciklu.

Lila in Elena previdno obnavljata svoje prijateljstvo. Njuni vlogi sta se zdaj zamenjali. Elena uživa v kratkotrajni pisateljski slavi in v varnosti vplivne družine, v katero se je omožila. Fizično onemogla Lila pa se skorajda proti svoji volji vključi v boj za delavske pravice.

Harry Haft: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Survivor. Kan., 2021. Režija: Barry Levinson. Igrajo: Ben Foster, Billy Magnussen, Vicky Krieps, Peter Sarsgaard, Saro Emirze. Bio. film. 130 min.

Harry Haft Foto HBO

Film, ki temelji na resnični zgodbi, je postavljen v obdobje po drugi svetovni vojni. Ben Foster je boksar Harry Haft, ki se je boril s sojetniki v koncentracijskih taboriščih, da bi preživel. Preganjajo ga spomini in krivda, odmevne dvoboje proti boksarskim legendam, kot je Rocky Marciano, pa skuša izkoristiti, da bi znova našel svojo prvo ljubezen.

Film, ki je premiero doživel na filmskem festivalu v Torontu, odlikuje predvsem odlična predstava Bena Fosterja.