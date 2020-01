FOTO:TV namigi: Propaganda – oblikovanje soglasja, Fantom svobode, Novi Amsterdam in FBI

Torek, 7. januarja

Propaganda – oblikovanje soglasja: TVS 1 ob 20.45



Fantom svobode: TVS 2 ob 22.40

Novi Amsterdam: Fox Life ob 21.00

FBI: Fox Crime ob 22.00

Leta 1988 sta Edward S. Herman in Noam Chomsky izdala knjigo, v kateri sta skušala dokazati, kako masovni medij delujejo kot sredstvo propagande.Dokumentarna oddaja z bogatim arhivskim gradivom pokaže, kako so mnenjski vodje v ZDA razvili orodje prepričevanja prebivalstva, da bi to privolilo v vstop v prvo svetovno vojno, in kako jim je v manj kot 50 letih uspelo razviti eno izmed najbolj prodornih strok našega časa – odnose z javnostmi.Komedijo absurda glavnega filmskega nadrealista Luisa Buñuela sestavljajo nadrealistične vinjete, ki na glavo obračajo samoumevne moralne postulate meščanstva in klera.Najbolj znamenita je epizoda, ki preprosto zamenja navade iz stranišča in jedilnega prostora in s tem privede do sijajnega absurda. Družinsko srečanje poteka v skupnem prostoru, v katerem sorodniki za mizo sedijo na stranišču. Ko postanejo lačni, se diskretno umaknejo iz sobe in sramotno potrebo po hrani potešijo na skrivaj ...Druga sezona se vrača tri mesece po grozljivi prometni nesreči, v katero je bilo usodno vpletenih več uslužbencev bolnišnice. Max poskuša spet normalno zaživeti po grozljivi nesreči in hčerinem rojstvu. Kapoor se sooča s stigmatizacijo glede starosti, Iggy ima uspešen dan in dobi neverjetno idejo, Reynolds pa dobi novega stažista.Serija spremlja delo agentov iz newyorške pisarne FBI. Ti preiskujejo primere velikih razsežnosti, vključno s terorizmom in organiziranim kriminalom. V začetku druge sezone eksplozija odjekne v restavraciji v Queensu in za OA-ja je primer oseben: odrasel je namreč v bližini in mnogokrat jedel prav v tej restavraciji. OA gre pod krinko, da bi preprečil še kako tako dejanje.