TV namigi: Proslava ob dnevu državnosti, Projekt Florida ...

Sreda, 24. junija

Proslava ob dnevu državnosti: TV SLO 1 ob 21.15

Slo., 2020. Prenos. 60 min.

25. junija 1991 sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina samostojnosti. S tem dejanjem se je pričela 10-dnevna osamosvojitvena vojna, s katero je Republika Slovenija odbila napad jugoslovanske vojske in tako potrdila svojo neodvisnost. Na državni proslavi ob dnevu državnosti se bodo s pesmimi in recitali poklonili 29. rojstnemu dnevu naše države. Vsebinski del proslave pripravlja Igor Pirkovič, slišali pa bomo različne glasbene žanre z domoljubno tematiko. Od vokalnih izvedb, prek arije, popevk in narodnozabavne Slovenija, od kod lepote tvoje. Med drugim bodo nastopili Ana Soklič, Oto Pestner, Gašperji, vokalna skupine Bassless, Policijski orkester in številni drugi.

Projekt Florida: TV SLO 2 ob 21.35 Vikendova ocena: 5 (od 5)



The Florida Project. ZDA, 2017. Režija: Sean Baker. Igrajo: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe. Drama. 120 min.

Moonee je neizmerno živahna šestletnica z bujno domišljijo, ki živi z mamo v cenenem motelu in izkoristi vsako priložnost za potegavščine, ki ob živce spravljajo sostanovalce. Ti vsak po svoje skušajo preživeti težke čase, Mooneejina mama Halley tako služi denar z malimi prevarami in občasno prostitucijo …

Ameriški neodvisni režiser Sean Baker je navdušen kronist realizma z roba družbe, kjer pa zmeraj najde veliko upanja, pozitivizma in veselja, pa naj bodo to ulični preprodajalci v Princu Broadwaya, transvetitske prostitutke na ulicah Los Angelesa v Tangerine ali raznoliki prebivalci razpadajočega motela v Projektu Florida.

Družinsko potovanje: Kino ob 13.45 Vikendova ocena: 4 (od 5)



The Discoverers. ZDA, 2012. Režija: Justin Schwarz. Igrajo: Griffin Dunne, Madeleine Martin, Cara Buono, John C. McGinley, Stuart Margolin. Kom. 120 min.

Profesor zgodovine Lewis Birch odpotuje na konferenco, na kateri bi rad spet obudil svojo kariero. S seboj vzame tudi svoja nejevoljna otroka Zoe in Jacka. Kmalu po odhodu izve, da je njegova mati po bolezni umrla, njegov odtujeni oče pa se je udeležil pohoda z zgodovinsko tematiko. Lewis in otroka morajo spremeniti načrte in se pridružiti dedku na popotovanju, na katerem se znova zbližajo.