TV namigi: Proslava, Tihožitja zvočnih krajin in Jenny Lind

Sreda, 26. aprila

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 70 min.

Letošnja državna proslava bo potekala v Športni dvorani Osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, rojstnem kraju pesnika in narodnega heroja, kateremu je Vlada Republike Slovenije posvetila letošnje – Kajuhovo leto. Slavnostna govornica bo predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič.

Režiser in scenarist proslave Tomaž Letnar meni, da bi moralo biti spoštovanje upora proti okupatorju več kot obujanje zgodovinskega spomina, ker je upor nujen in nedeljiv del osebne in nacionalne biti, ko je le ta ogrožena. Drugi, po njegovem mnenju temeljni element, ki ga želi izpostaviti v umetniškem programu, je človečnost. Za ohranjanje celovite osebnosti so, navkljub nemogočim razmeram, borke in borci pisali pesmi, plesali, skladali glasbo, se ljubili in se smejali. Letnarjeva dramska pripoved bo povedana z vsebinsko osmišljeno poezijo v interpretaciji dramskega igralca Roka Viharja ter plejade odličnih mladih igralcev – Diane Kolenc, Luke Bokšana, Julite Kropec, Jureta Rajšpa in Lovra Zafreda – s sodobno prirejeno glasbo, kjer bodo v ospredju vrhunska sopranistka Sabina Cvilak, skupina Šank Rock, MePZ Svoboda Šoštanj in Pihalni orkester Zarja Šoštanj, ter s plesom Mateje Železnik in avtentičnim pričevanjem dveh stoletnic, ki sta še redki živi priči dogodkov med okupacijo: inovatorke in inženirke Emilije Soklič ter Nade Tarman, najstarejše slovenske radijke.

Tihožitja zvočnih krajin: TV SLO 1 ob 17.15

Slo. Dok. odd. 30 min.

Boštjan Perovšek, Brane Zorman in Ida Hiršenfelder so del skupine Jata C, katere člani so navdušeni nad bioakustiko, terenskimi posnetki in zvočno ekologijo.

Raziskovanje slušnih zaznav združujejo z ekološkimi in družbenimi temami, ki jih pretresajo v znanstvenem diskurzu in z izvirnimi predstavami zvočnih okolij. Poleg tega pa so omenjeni trije predvsem izraziti individualisti, ki s svojim delovanjem presegajo meje doslej znanega.

Kratki dokumentarni film Tihožitja zvočnih krajin se potopi v njihov svet, v njihovo dojemanje prostora, časa in zvoka.

Animirana zgodba o Jenny Lind, švedskem slavčku: TV SLO 2 ob 19.45

The Animated Story of Jenny Lind. Šve., 2020. Režija: Ditte Feuk. Dok.-anim. film. 60 min.

Švedska pevka Jenny Lind (1820–1887) je že kot najstnica postala mednarodna pevska zvezda. Lindovo je oboževal Chopin, njeni prijatelji so bili angleška kraljica Viktorija, Clara Schumann in Felix Mendelssohn. Bila je ljubljenka opernega občinstva po Evropi in v ZDA. Po dveh priznanih sezonah v Londonu je pri 29 letih napovedala upokojitev. Lindova je bila tudi znana dobrotnica.

Njeno zanimivo življenjsko zgodbo pripoveduje Thomas Hampson.