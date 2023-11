TV namigi: prvenec Vigga Mortensena in Malickova epska vojna drama

Sobota, 11. novembra

Padati (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Falling. Koprod., 2020. Režija: Viggo Mortensen. Igrajo: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Hannah Gross. Drama. 120 min.

Intimna drama o zapletenem razmerju med sinom in starajočim se očetom; zgodba o izgubi, spominih in odpuščanju. Režijski prvenec igralca Vigga Mortensena.

John živi s partnerjem in hčerko v Kaliforniji, daleč od tradicionalnega podeželskega življenja, ki ga je pred leti pustil za sabo. Njegov oče Willis, trmast in nestrpen možakar iz nekega drugega časa, živi na odmaknjeni kmetiji, kjer je John odraščal. Ko sin ostarelega očeta pripelje na zahod, da bi mu poiskal nov dom v svoji bližini, drug ob drugega silovito trčita dva povsem različna svetova.

Skrito življenje (Premiera): TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

A Hidden Life. Koprod., 2019. Režija: Terrence Malick. Igrajo: August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, Karin Neuhäuser, Tobias Moretti, Michael Nyqvist, Bruno Ganz. Vojna drama. 170 min.

Skrito življenje je bil dobitnik nagrade ekumenske žirije v Cannesu. Foto TVS

Legendarni režiser Terrence Malick je po nekaj nenavadnih filmskih eskapadah spet zadel v polno z epsko dramo, posneto po resnični zgodbi enega od širši javnosti neznanih junakov druge svetovne vojne.

Franz Jägerstätter je mlad, globoko veren kmet, ki z ženo in tremi hčerami živi v avstrijski vasici St. Radegund. Ko izbruhne druga svetovna vojna, Franza vpokličejo v vojsko. Nacistične oblasti od Franza zahtevajo, da zapriseže zvestobo Adolfu Hitlerju in tretjemu rajhu. Sovaščani ga prepričujejo, naj se tej zahtevi ne upira, a Jägerstätter se zateče k ugovoru vesti in zavrne odhod na fronto, pa čeprav se zaveda, da ga bo to privedlo v zapor ali celo v smrt. Mladenič najde moč za soočenje z dolgim sodnim procesom v ljubezni do svoje družine in upa predvsem na to, da bi se vojna morija čim prej končala.

Pet minut pred filmom je na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri bo gostja kritičarka in urednica Tesa Drev Juh.

Zlom: Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fracture. ZDA, 2007. Režija: Gregory Hoblit. Igrajo: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz. Triler. 140 min.

Zlom. Foto Pop TV

Mešanica kriminalke in sodne drame temelji na spopadu dveh močnih osebnosti, je nekakšen šahovski dvoboj med dvema glavnima junakoma. Prvi je milijonar Ted Crawford (Anthony Hopkins), ki ni mogel prenesti, da ga žena vara, in jo je hladnokrvno umoril. Drugi je ambiciozen pomočnik državnega tožilca Willy Beachum (Lance Henriksen​), ki misli, da je primer le formalnost, ki bo še izboljšal njegovo 97-odstotno uspešnost. A seveda ne ve, da ga ima Ted namen pohrustati (čeprav tokrat brez chiantija) ...

Odlični igralski predstavi odtehtata neverjetnost zgodbe.