TV namigi: Rabiye Kurnaz proti G. W. Bushu, Marianna von Martines in 17. etapa

Sreda, 19. julija

Rabiye Kurnaz proti Georgeu W. Bushu (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush. Fr., 2022. Režija: Andreas Dresen. Igrajo: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner, Nazmî Kirik, Sevda Polat. Drama. 115 min.

Film opisuje resnično pravno bitko strastne Turkinje Rabiye Kurnaz, med drugim gospodinje, ki kot nemška državljanka živi v Bremnu.

Zavzema se za svojega sina Murata, ki je že leta zaprt v Guantanamu. Ob strani ima odvetnika za človekove pravice, Bernharda Dockeja, ki ju pripelje do vrhovnega sodišča v Washingtonu, tam pa se z ramo ob rami borita za izpustitev Murata iz zapora.

Film je dobil srebrnega berlinskega medveda za scenarij in najboljšo glavno igralko.

Marianna von Martines, pozabljena skladateljica: TV SLO 2 ob 20.05

The Forgotten Composer - Marianna von Martines. Avstrija, 2021. Režija: Barbara Weissenbeck. Dok. film. 50 min.

arianna von Martines, pozabljena skladateljica. FotoTVS

Dunajska skladateljica Marianna von Martines je bila slavna že za časa svojega življenja. Promovirala in podpirala je glasbenike, kot je bil Ludwig van Beethoven.

Dokumentarni film oživi njeno zanimivo glasbeno in življenjsko zgodbo, ki jo predstavijo zanimivi govorci – dunajska skladateljica Johanna Doderer in glasbeni strokovnjaki. Filmski pogled na družbeno in glasbeno zgodovino Dunaja 18. stoletja prikazuje svet, v katerem so talentirane ženske v glasbi in umetnosti le težko dobile pozornost, ki so si jo zaslužile.

Kolesarstvo: TV SLO 2 ob 15.00

17. etapa. Dirka po Franciji. Prenos. 140 min.

Tadej Pogačar. Foto Anne-christine Poujoulat/Afp

Etapi od Saint-Gervaisa na Mont Blancu do Courchevela je tako imenovana kraljeva etapa letošnje Dirke po Franciji. Dolga je 165 kilometrov in je ena gorskih etap, v kateri so kar štirje kategorizirani vzponi. To je tudi etapa, kjer se bodo kolesarji v svoji vožnji povzpeli za več kot 5000 metrov, kar je največ na celotni dirki. Če odločitev ni padla na kronometru, je to etapa, ki bo najverjetneje dala končnega zmagovalca. To je tudi etapa, kjer slab dan lahko prinese razliko v minutah, ne sekundah.