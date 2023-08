TV namigi: Računalniki proti zločinu, Goljufije s hrano in Pompeji

Torek, 8. avgusta

Računalniki proti zločinu (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Computers vs. Crime. ZDA, 2022. Režija: Llewellyn M. Smith. Dok. odd. 55 min.

Policija in sodišča v ZDA že uporabljajo umetno inteligenco za pomoč pri odločanju, in sicer o tem, kam preventivno napotiti patrulje, kdo bo izpuščen ob varščini in kakšna naj bo kazen za obsojenca. Podjetje Amazon pa je razvilo algoritem za zaposlovanje, da bi pridobilo najboljše kadre. Pa so ti sistemi resnično pošteni in pravični?

Strokovnjaki z različnih področij v oddaji razkrivajo skrito pristranskost, predsodke, tveganja za zasebnost in napake v zasnovi te kontroverzne tehnologije.

Goljufije s hrano in organizirani kriminal: TV SLO 2 ob 20.00

Food Fraud. Fr., 2021. Režija: Bénédicte Delfaut. Dok. odd. 60 min.

Goljufije s hrano in organizirani kriminal. Foto TVS

Konjsko meso, označeno kot goveje. Med, razredčen s cenenimi sladkornimi sirupi. Ponarejeno ekstra deviško oljčno olje. Potvarjanje prehrambnih izdelkov je že prava industrija, vredna več milijard dolarjev. Po nekaterih ocenah naj bi bilo kar 10 odstotkov tega, kar pojemo, ponarejenega.

V Italiji mafija nadzoruje celotne sektorje živilske industrije. Po vsem svetu dobro organizirane kriminalne mreže sodelujejo pri prodoru v zapletene dobavne verige. Zamenjava ene sestavine z veliko cenejšim nadomestkom ali ponarejanje etiket je za zlikovce relativno varno početje, dobički pa so ogromni.

Toda kakšno je tveganje za potrošnika? Kako lahko prepoznamo goljufije s hrano? In kaj je mogoče to početje ustaviti?

Bombardiranje Pompejev (Premiera): National Geographic ob 22.00

Bombing Pompeii. ZDA, 2022. Dok. odd. 60 min.

Bombardiranje Pompejev. Foto National Geographic

Pompeji. Najosupljivejša zgodovinska časovna kapsula na svetu. Nekoč živahno in cvetoče rimsko mesto je bilo po izbruhu Vezuva leta 79 več stoletij pokopano pod pepelom in skalami. Mesto je bilo med drugo svetovno vojno še drugič skoraj uničeno. Oddaja spremlja nenavadno misijo znanstvene ekipe, ki išče bombe, da bi to osupljivo starodavno mesto rešila pred nadaljnjim uničenjem.

Z ekipnim delom bodo skušali rešiti skrivnost, zakaj so bili Pompeji med drugo svetovno vojno tarča ZDA in Združenega kraljestva.