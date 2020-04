TV namigi: Radio Ga Ga, 40-letni devičnik in Ženska v izložbi

Torek, 7. aprila

Radio Ga Ga: TVS 1 ob 21.00

40-letni devičnik: Kino ob 21.55

40-letni devičnik FOTO: Pro Plus



Ženska v izložbi: TVS 2 ob 22.30

Ženska v izložbi FOTO: TVS

Aprila mineva trideset let, odkar je na prvem programu Radia Slovenija na sporedu razvedrilno-humoristična-satirična radijska oddaja Radio Ga Ga. V njej vodja ekipe Sašo Hribar s številnimi imitatorji znanih osebnosti iz političnega in javnega življenja satirično predeluje aktualno dogajanje v slovenski družbi in politiki.Film predstavlja vpogled v delovanje oddaje in razumevanje, kako je nastala, se spreminjala in se ustalila v današnji obliki. Uporabljeni so arhivski videoposnetki iz prvih let, kjer ob Sašu Hribarju, ki je od vsega začetka duša, energija in motor oddaje, v etru sodelujejo tudi Emil Filipčič in ostali začetniki te izjemne radijske oddaje.Andy Stitzer je prijazen 40-letnik, ki dela v trgovini z elektroniko, doma pa ima kolekcijo lutk. In čeprav je Andy v življenju naredil že mnogo stvari, je še vedno devičnik. Njegovi sodelavci menijo, da je to nezaslišano, zato se odločijo, da mu bodo pomagali najti primerno družico.Gre za komedijo, ki je bila v času nastanka osvežitev v poplavi prežvečenih limonadastih romantičnih komedij. Film, v katerem se šale (sicer dostikrat seksistične) kar vrstijo, seveda pa tovrstni humor ni za vsakogar.Konservativni univerzitetni profesor Wanley in njegovi prijatelji so obsedeni s portretom ženske v izložbi poleg kluba, ki ga redno obiskujejo. Wanley žensko po naključju spozna in pristane v njenem stanovanju na klepetu ob penini. Prizor napačno interpretira njen partner, ki sredi njunega druženja vkoraka v stanovanje. Po kratkem ravsanju se moški smrtno poškoduje. Profesor Wanley poskuša rešiti svoj ugled in privoli v to, da se znebi trupla.