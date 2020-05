TV namigi: Razcepljeni, Krvava svatba in Kordon

Četrtek, 21. maja

Razcepljeni: Planet TV ob 20.00

Krvava svatba: TVS 2 ob 21.00

Krvava svatba FOTO: TVS



Kordon: Brio ob 18.05

Kordon FOTO: Pro Plus

Nekoliko manj uspešna različica Iger lakote oziroma najstniške franšize o distopični prihodnosti se sicer lahko pohvali s prepričljivo glavno igralko, a bo za odrasle gledalce preveč predvidljiva.Chicago v prihodnosti. Ljudje se delijo na ločine glede na svoje vrline: na nesebične Askete, pogumne Neustrašne, vedoželjne Erudite, odkritosrčne Veritiste in ljubeče Agapejce. Kdor ne spada v nobeno od skupin, je eden Razcepljenih, ki naj bi ogrožali sistem. Ko najstnico Tris iz družine pomembnih Asketov testirajo, ugotovijo, da spada med Razcepljene ...Provansalsko mesto Cassis je slavnostno razpoloženo: Sandra, hči uglednih lastnikov lokalne restavracije, se bo poročila. Slavje bo prav v domači restavraciji in posebej za to priložnost je iz Avstralije prišla Alice, Sandrina sestra, s katero se že dolgo nista videli. A le nekaj ur po obredu ženin William opazi, da je Sandra izginila. Nazadnje nevesto najdejo mrtvo na plaži pod pečino.Preiskavo Sandrine smrti dodelijo inšpektorju Vincentu, Alicini prvi ljubezni, ki je bil tudi sam navzoč na poroki. A ko Vincent pogleda pod površje idealnega videza družine, začne odkrivati precej temačne skrivnosti.Ko v Atlanti, glavnem mestu ameriške zvezne države Georgia, izbruhne smrtonosna epidemija, v mestu hitro uvedejo karanteno. Tisti, ki se znajdejo znotraj zaprtega območja, se borijo za preživetje, oblasti pa medtem bijejo bitko s časom, da bi našli zdravilo.Družba je zaradi karantene na robu propada, hkrati pa se rojevajo novi junaki, ki ohranjajo upanje na rešitev. Dr. Sabine Lommers policista Lexa Carnahana zadolži za ohranjanje miru zunaj zamejenega območja.