FOTO:TV namigi: Razdvojeni, Supergirl, Nove skrivnosti molekule življenja in Zelig

Slovenci svoje zgodovine še vedno nismo razčistili, domala vsak dogodek med drugo vojno se interpretira z izhodišč te ali one strani, ponavadi za politične potrebe. Zagotovo je res, da je k temu prispevala tudi povojna razmeroma enostranska interpretacija dogajanja pred drugo vojno, med njo in po njej, kar pa skušajo nekateri danes obrniti na glavo.Film skuša razčleniti dogodke in dileme, povezane s polarizacijo in obravnava obdobje od 1941 do 1943. Zgodovino tega obdobja pripovedujejo zgodovinarji, ki zagovarjajo različna stališča, v filmu so pričevalci časa in igralca, potomca ene in druge strani. Odpirata vprašanja, ki so prisotna še danes in pričajo, da nosimo razkol v sebi tudi danes in nam ne dovolijo postati sodobna nacija.Filmu bo sledil še pogovor.Ko so malega Kala-El poslali na Zemljo, so s planeta Kripton za njim poslali še njegovo 12-letno sestrično Karo Zor-El, da bi malčka zaščitila. A ker je ravno v času njenega vzleta planet Kripton eksplodiral, je Karino kapsulo odneslo v Fantomski pas, iz katerega ji je na Zemljo uspelo priti šele veliko kasneje.Kal-El je v tem času postal Superman in ni več potreboval njene zaščite, njo pa je posvojila zemeljska družina, zato se je Kara svojo moč naučila skrivati. Ko ugotovi, da so ob eksploziji Kriptona skupaj z njo na Zemljo prišli tudi najhujši kriminalci v galaksiji, je Kara končno pripravljena, da začne uporabljati svoje izjemne sposobnosti.V biologiji se je zgodila revolucija, ki je zamajala naš pogled na evolucijo in delček naše dednosti. Kdo smo v resnici? Je imel Darwin prav? Naši geni ne povejo vsega, so namreč pod vplivom mehanizmov, ki so jih pred nedavnim odkrile številne mednarodne ekipe. To je zora nove znanosti, epigenetike.Zakaj neka čebela z enakimi geni postane kraljica in ne navadna delavka? Zakaj so dvojčki včasih tako različni? Eden ima na primer kronično bolezen, drugi pa je odličnega zdravja. Epigenetika zna odgovoriti na ta vprašanja.V izmišljenem dokumentarcu spremljamo življenjsko usodo nevrotičnega Leonarda Zeliga, možakarja, ki je živel v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.Sposoben je bil neverjetnih fizičnih in psihičnih preobrazb. Lahko se je pojavil na katerem koli prizorišču in ob kateri koli slavni osebnosti, med drugim tudi Hitlerju ali Al Caloneju. S to svojo sposobnostjo je izigraval medicinske strokovnjake in samo zdravnica dr. Eudora Fletcher je hotela Zeliga ozdraviti.