TV namigi: razvpita kraljica, otroški vojaki Izraela in najeti morilci

Iz Vikendovega intervjuja

Ob premieri njene prejšnje serije smo se na Vikendu pogovarjali z Mariano van Zeller. Na vprašanje o tme, kako prepriča ljudi, da govorijo z njo, je odgovorila:

»Najtežji del naše službe je prav možnost dostopa do teh svetov. Lahko vam povem, da za vsak da, ki ga dobimo, dobimo na desetine nejev. Zelo sem se že navadila na vse zavrnitve. Ampak če pogledam na splošno, ljudje dostikrat privolijo v pogovor z nami zaradi svojega ega, radi se pohvalijo, da so eni najboljših preprodajalcev, proizvajalcev mamil ali prevarantov. Včasih niti njihove družine ne vedo, kaj počnejo, tako pa dobijo priložnost, da se pobahajo, čeprav je njihov obraz zakrit in glas popačen. Drugi spregovorijo, ker vedo, da ne bo nobenih posledic zanje, ker delujejo v okoljih, kjer take stvari ostanejo popolnoma nekaznovane, ker recimo oblasti nimajo možnosti, da bi jih ujele, ali pa so tako skorumpirane, da se niti trudijo ne. Nazadnje pa bi rekla, da gre za čisto človeško lastnost, in sicer da ljudje želimo biti razumljeni. Sama se trudim k vsaki zgodbi pristopiti z empatijo, vedno jim povem, da sem tukaj, da vas poslušam in razumem, nisem tu, da vas sodim, in mislim, da mi to odpre vrata. Mislim, da je to precej ženska lastnost, mislim, da vselej skušamo razumeti, se postaviti v čevlje drugega in se vprašati, kaj bi jaz storila na njegovem mestu. In da, ljudje me vidijo kot manj grozečo, ker sem ženska. To, da na ženske gledajo pristransko, rada obrnem v svoj prid (smeh).«