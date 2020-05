TV namigi: Rdeči pes Modri, Hladna vojna in Kraljica Elizabeta II.

Sobota, 30. maja



Rdeči pes Modri: TVS 2 ob 20.05

Hladna vojna: TVS 1 ob 22.40

Hladna vojna FOTO: TVS



Kraljica Elizabeta II.: TVS 1 ob 21.25

Kraljica Elizabeta II. FOTO: TVS

Mick je na obisku pri dedku sredi avstralske divjine. Dolgčas je njegov najboljši prijatelj, dokler se ne razbesni vihar, na posestvu pa se znajde rdeči pes, ves popackan z modrim blatom. Mick mladička poimenuje Modri, njuno prijateljstvo pa razveseljuje vse na posestvu.Leta 2011 je na filmska platna prišel film Rdeči pes, ki je v Avstraliji zaslužil več kot 20 milijonov dolarjev, zato je bilo pričakovano, da bo sledilo nadaljevanje. Le da to ni nadaljevanje, temveč predzgodba, ki bo navdušila predvsem mlajše in ljubitelje pravljičnih zgodb ...Film oskarjevca Pawła Pawlikowskega (Ida) je posvečen režiserjevima staršema in navdihnjen z njuno življenjsko zgodbo.Wiktor in Zula se srečata leta 1949 med ruševinami povojne Poljske. On, izobražen glasbenik, po podeželju išče kandidate za folklorno skupino, ki deluje pod pokroviteljstvom države, ona je mlada pevka, ki ga očara s temperamentom in samosvojo držo. Čeprav se zdi, da si nista usojena, ne moreta živeti drug brez drugega. Njuni burni romanci sledimo iz Poljske v vzhodni Berlin, Jugoslavijo in pariške jazzovske klube petdesetih let.Kraljica Elizabeta II. je vlogo sodobnega vladarja opredelila na novo, britansko kraljevsko družino in državljane uspešno popeljala skozi izzive povojne obnove države, dekolonizacije, reševanja sporov v Južni Afriki, na Severnem Irskem in Falklandskih otokih ter težke dni ob smrti princese Diane.