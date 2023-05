TV namigi: Rešeni pred izumrtjem, S knjigo po svetu in NLP-ji

Torek, 23. maja

Rešeni pred izumrtjem (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Koprod., 2023. 1/2. Dok. film. 50 min.

Evropske javne televizije so letos pripravile že tretjo dokumentarno serijo Rešeni pred izumrtjem ter z njo opozorile na pomen biotske pestrosti.

V prvem delu bomo spoznali, kako na Irskem skrbijo za ogroženo vrsto pegastih sov. Njihova populacija se je v zadnjih petnajstih letih močno zmanjšala zaradi izgube habitata, ki se krči predvsem zaradi obsežnega industrijskega kmetovanja. Na Nizozemskem kmetovalci pomagajo kmečkim pticam kljunačem, saj se je tudi njihovo število od osemdesetih let prejšnjega stoletja zmanjšalo za 80 odstotkov. Pticam zagotavljajo varne razmere za gnezdenje, njihova prizadevanja pa subvencionira nizozemska vlada. V Severni Irski skupina strokovnjakov raziskuje, ali bi lahko zmanjšali toplogredne pline z uporabo alg v prehrani krav. Te naj bi učinkovito zavirale nastajanje metana, ki ga krave izločijo večinoma skozi gobec. TV Slovenija je v dokumentarnem filmu predstavila enega od najbolj ogroženih vrst med dnevnimi metulji v Evropi, barjanskega okarčka. Njegova populacija se je zmanjšala zaradi intenzivnega kmetovanja s prepogosto košnjo, podnebne spremembe pa še dodatno krčijo njegov habitat. Reševanju okarčka se posveča dr. Tatjana Čelik z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU.

Spoznali bomo še zgodbo kraguljev, katerih število se v zadnjem času v osrednjem Škotskem višavju povečuje, ter zgodbi o švicarskem zatočišču za vrsto želve in o vračanju volkov na obrobje Rima po več kot stotih letih. Na Škotskem posebno skrb posvečajo divjemu petelinu, ki je v težkem položaju in bi lahko v tridesetih letih izginil, saj so zanj moteči tudi številni gorski kolesarji. Iz Švedske pa so v Romunijo znova naselili zobre ali evropske bizone, ki imajo posebej zanimivo zgodovino, najdemo jih namreč celo na več kot deset tisoč let starih jamskih poslikavah v Altamiri.

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Italija: TV SLO 2 ob 19.50

Write Around the World with Richard E. Grant. VB, 2021. 2/6. Režija: Southan Morris. Dok. serija. 35 min.

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Italija. Foto TVS

Z Richardom E. Grantom, igralcem, popotnikom in ljubiteljem knjig, se tudi tokrat odpravimo v južno Italijo, ki je Roberta Harrisa navdihnila za zgodbo o Pompejih. Ogledamo si znani stari akvadukt, ki je junaku romana rešil življenje, in rimske terme, ki jim niti izbruh ognjenika ni prišel do živega.

Positano je mestece, v katerem je navdih za Nadarjenega gospoda Ripleyja našla Patricia Highsmith. Razkošje in blišč sta pravo nasprotje Matere, ki je v 30. letih 20. stoletja zaradi bede, v kateri so živeli domačini, pretresla Carla Levija. Jame, v katerih so brez vode in elektrike bivale družine, je opisal v knjigi Kristus se je ustavil v Eboliju. Njegovo delo je pritegnilo toliko pozornosti, da se je Matera po drugi svetovni vojni spremenila v simbol civilizacije kmetov.

NLP-ji: Raziskovanje neznanega: Program Pentagon (Premiera): National Geographic ob 22.00

UFOs: Investigating the Unknown: Secret Pentagon Program. ZDA, 2023. 1/5. Dok. serija. 60 min.

NLP-ji: Raziskovanje neznanega: Program Pentagon. Foto National Geographic

Ameriška vlada je leta 2021 sprejela zakonodajo, ki odreja uradno preiskavo NLP-jev. Ta provokativna serija prikazuje dogodke, ki so privedli do tega, in poročila o najnovejših ugotovitvah. Kaj je oblast povedala javnosti in kaj je ostalo skrito? Državljani zahtevajo transparentnost, medtem pa je poročil o opaženih NLP-jih vse več. Piloti mornarice poročajo o neverjetni tehnologiji, znanost pa se trudi priti stvarem do dna. Kaj bo prinesla ta velika uganka?