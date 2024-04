TV namigi: resnica o Amy in kaj če bi covid iztrebil človeštvo?

Sobota, 13. aprila

Resnica o Amy: TV SLO 2 ob 20.00

Reclaiming Amy. Koprod., 2021. Režija: Marina Parker. Dok. odd. 55 min.

Film o prezgodaj preminuli pevki Amy Winehouse je nekakšen odgovor na dokumentarec Amy, ki ga je leta 2015 posnel Asif Kapadia. Pripovedovalka filma je Amyjina mama Janis, ki v nekem hipu celo reče, da si tisti moški trdil, da pripoveduje zgodbo o naši hčerki. Film Resnica o Amy ponuja dragocene posnetke glasbeničinega družinskega življenja in redko videne posnetke nekaterih glasbenih nastopov. Družina in prijatelji spregovorijo tudi, kako je nanje vplivala Amyjina smrt.

V tem s čustvi prežetem dokumentarnem pričanju razkrivajo življenjsko in ustvarjalno zgodbo prave glasbene ikone, ki se v mnogočem razlikuje od tiste, ki jo pozna širša javnost. Britanska pevka Amy Winehouse je sicer umrla 23. julija 2011, stara komaj 27 let.

Izurjen za preživetje (Premiera): Kanal A obb 22.40

Vikendova ocena: 2 (od 5)

The Survivalist. ZDA, 2021. Režija: Jon Keeyes. Igrajo: Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich, Ruby Modine, Jenna Leigh Green, Lori Petty. Akc. film. 105 min.

zurjen za preživetje. Foto Kanal A

Postapokaliptični akcijski triler predvideva, da je različica covida 19, delta, z obličja Zemlje izbrisala večino svetovnega prebivalstva. Film se odvija leto in pol po tem.

Električno omrežje je padlo, jedrske elektrarne odpovedujejo, preživeli pa iščejo hrano, vodo in zaloge. Spremljamo Bena Granta (Jonathan Rhys Meyers), nekdanjega agenta FBI, ki živi sam na družinskem ranču. Po očetovi smrti se je Ben izoliral, saj bi rad zaščitil svojo posest. Toda ko na njegov ranč pride Sarah (Ruby Modine), ki naj bi bila imuna na virus in se želi skriti pred tolpo razbojnikov pod vodstvom fanatičnega AArona Ramseyja (John Malkovich), je Ben odločen, da jo bo zaščitil.

Nepopravljivi Belmondo: TV SLO 1 ob 23.15

Belmondo L'incorrigible. Fr., 2022. 2/2. Režija: François Lévy-Kuentz. Dok. serija. 55 min.

Nepopravljivi Belmondo. FotoTVS

Leta 1965 je bil Jean-Paul Belmondo že igralec, za katerega so se pulili režiserji. Po Godardovem filmu Nori Pierrot je zaslovel tudi v tujini. Sledila je ločitev od žene Elodie, in Jean-Paul se je umaknil iz filmskega sveta.

Leta 1969 se je vrnil in v filmih zaigral ob drugih velikanih francoskega filma, kot so André Bourvil, Alain Delon ali Annie Girardot. Odkupil je varietejsko gledališče, v katerem je zaigral v nekaj klasičnih dramah, in dokazal, da po njegovih žilah teče gledališče.

Kljub tragediji, v kateri je izgubil hčer, in možganski kapi je Jean-Paul do konca stal na odru, v soju luči.