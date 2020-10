TV namigi: Rezervni načrt, Čudovit dan in Zgodovina ljubezni

Sobota, 3. oktobra

Rezervni načrt: TV SLO 2 ob 20.05

Čudovit dan v soseski: HBO ob 20.00

Čudovit dan v soseski Foto HBO





Zgodovina ljubezni: TV SLO 1 ob 22.55

Zgodovina ljubezni Foto Tv Slo

Poljski film pripoveduje zgodbo štirih posameznikov, ki so jih nepričakovane življenjske okoliščine prisilile, da so se soočili z novo stvarnostjo in v njej poiskali nov začetek – plan B.Klara, Natalia, Mirek in Agnieszka so štirje junaki, ki jih spoznamo tik pred valentinovim, ko se jim zgodi nekaj, kar njihova življenja postavi na glavo. A presenetljiva srečanja jim prinesejo spoznanje, da težki začetki včasih pripeljejo do resničnih čustev in pristnih vezi.Duhovita romanca je bila v domovini uspešnica.Novinar Lloyd Vogel ima nalogo pripraviti predstavitev Freda Rogersa, ustvarjalca in priljubljenega voditelja otroške televizijske oddaje Soseska gospoda Rogersa. Odpravi se v studio, kjer snemajo oddajo, in kmalu je že prijatelj z glavnim zvezdnikom, postavlja mu vprašanja o življenju in smislu. Ampak Fred ima v mislih nekaj drugega. Intervjuvanec se kmalu preobrazi v spraševalca, ki novinarju pomaga na mnoge nepričakovane načine.Odlična drama o sprejemanju in razumevanju!Zgodba se osredotoča na junakinjo Ivo, ki se spoprijema s smrtjo mame, zraven pa brska po njenih skrivnostih.A pripovedni vidik filma se kmalu potopi v ozadje, gledalec pa je vabljen, da sledi Ivi kot Alica belemu zajcu skozi serijo odločitev in dogodkov, ki so videti kapriciozno naključni, a jih povezujeta močna in dodelana vizualna in zvočna podoba.