TV namigi: Riba, raca, rak, dan Slovenske vojske in Bojte se živih mrtvecev

Ponedeljek, 15. maja

Riba, raca, rak (Premiera): Planet TV ob 20.00

Slo., 2023. Resn. šov 60 min.

Riba, raca, rak je kuharski resničnostni šov, ki gledalcem nudi edinstven vpogled v kuhinje in kuharske navade znanih imen. V vsaki oddaji bo sodelovalo pet različno kuharsko podkovanih znanih oseb, vsak dan pa bo eden od sodelujočih skuhal večerjo za ostale štiri prijatelje. A zadeva ne bo tako preprosta, saj bo moral kuhar dneva v omejenem času pripraviti predjed, glavno jed in sladico, kot presenečenje pa vsakega gostitelja čaka tudi komični izziv. Po obroku bodo gostje delili svoje mnenje in oceno o hrani in celotni izkušnji, zmagovalna večerja pa bo tista, ki bo na koncu tedna prejela največ točk.

Skozi oddajo bo gledalce vodil komentatorski glas, ki ga bo posodil vedno navihani Klemen Bunderla, za strokovni komentar kulinaričnega dogajanja pa bo poskrbela kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič.

V prvih petih oddajah bodo kuhali Filip Flisar, Rebeka Dremelj, 6pack Čukur, Sebastian in Manja Stević, za pripravo predjedi, glavne jedi in sladice pa bodo imeli tri ure časa.

Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske: TV SLO

Slo., 2023. Proslava. 45 min.

Dan Slovenske vojske 2022. Foto: Jure Eržen/Delo

Gre za osrednjo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske, s katero spomnijo na 15. maj 1991, ko je s šolanjem začela prva generacija nabornikov. Dogodek ima naslov Srce pod uniformo, srce za domovino in z njim posredujejo ključno poslanstvo Slovenske vojske – da so pripadnice in pripadniki vedno in povsod v službi ljudi, državljank in državljanov Slovenije. Na slovesnosti bodo zbrane nagovorili načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš, minister za obrambo Marjan Šarec in predsednica Slovenije ter vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.

Bojte se živih mrtvecev (Premiera): AMC ob 22.00

Fear the Walking Dead. ZDA, 2023. 8. sezona. 1. del. Režija: Michael E. Satrazemis. Igrajo: Lennie James, Kim Dickens, Austin Amelio, Jenna Elfman, Rubén Blades. TV-serija. 60 min.

Bojte se živih mrtvecev. Foto AMC

Osma sezona serije se začne tam, kjer se je končala sedma. Prizadevanja Morgana in Madison, da rešita Mo iz skrivnostne lokacije Padre, se ne izidejo. Morgan, Madison in drugi, ki sta jih pripeljala na otok, živijo na lokaciji Padre kjer vladajo posebna pravila. Naloga, da znova vzbudita vero v boljši svet, ki sta si jo zadala, tako pade na ramena osebe, ki sta jo Morgan in Madison sploh začela reševati – Morganove hčerke.

Osma sezona serije bo tudi zadnja. Imela bo 12 delov, ki pa bodo razdeljeni na pol. Prvih šest delov bo na sporedu do sredine junija, drugih šest pa kasneje v letu.