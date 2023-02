TV namigi: Rim, Odpadniški pesnik in Putinova apokalipsa

Četrtek, 9. februarja

Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley: Rim: TV SLO 2 ob 20.05

Joanna Lumley’S Great Cities of the World: Rome. VB, 2022. 2/3. Režija: Zoe Dobson. Dok. serija. 55 min.

Igralka Joanna Lumley obišče Pariz, Rim in Berlin, a se ne ustavi zgolj ob očitnih znamenitostih. Veličastnim mestom zleze pod kožo in razkrije njihove različne obraze.

V drugem delu si ogledamo Rim, kjer preteklost živi skupaj s sedanjostjo. Joanna nam poleg antičnih znamenitosti predstavi tudi hollywoodsko plat Rima, spozna znanega rimskega paparaca in igralko Gino Lollobrigido, obišče draguljarno Bulgari ter speče pico s slavnim rimskim kuharjem.

Odpadniški pesnik: TV SLO 1 ob 23.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Il cattivo poeta. Ita., 2020. Režija: Gianluca Jodice. Igrajo: Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi. Bio. film. 115 min.

Odpadniški pesnik Foto Tv Slo

Gabriele d'Annunzio (1863–1938) je bil italijanski pesnik, pisatelj, dramatik, vojak, politik, domoljub. Dobil je vzdevek Il Vate (pesnik prerok), v politiki pa je bil dejaven od leta 1914 do 1924.

Film prikazuje zadnja leta njegovega življenja, ki jih preživlja v svojem dvorcu in se bori proti zatiranju. Odločen je, da se nikoli ne bo odrekel svoji svobodi in da se nikoli ne bo pridružil fašistični stranki. Mussolini ga spoštuje, a se ga hkrati boji in ve, da mora imeti d'Annunzia pod nadzorom. Zato k njemu pošlje mladega Giovannija Cominija.

Mednarodna obzorja: Putinova apokalipsa v Ukrajini: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2023. Avtor: Valentin Areh. Inf. odd. 95 min.

Mednarodna obzorja Foto Gettyimages

Eno leto po začetku vojne v Ukrajini Valentin Areh predstavlja pregled dogodkov in trpljenje ljudi, ki so ga povzročile grozote med rusko invazijo.

Rusija je brez vojne napovedi napadla Ukrajino, 16 milijonov ljudi je moralo zapustiti domove, 10 milijonov jih je ostalo brez elektrike. Več kot 140.000 Ukrajincev je bilo ubitih ali ranjenih, bolečina pa se je zarezala v srca posameznikov in jih zaznamovala za vse življenje.