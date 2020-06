TV namigi: Robin Hood, Najgloblji Zemljan v kopalkah in Tazeka

Nedelja, 28. junija

Robin Hood: Planet TV ob 20.00

Najgloblji Zemljan v kopalkah: TV SLO 1 ob 22.20

tvspored-service VIKEND - Najgloblji zemljan v kopalkah - Najgloblji zemljan v kopalkah Foto Tvspored-service Tvspored-service



Tazeka: TV SLO 1 ob 15.20

Ridley Scott (večinoma) ve, kako se delajo zgodovinski spektakli, in tudi tokrat postreže z ognjevito akcijo, ki ne žali s svojo banalnostjo.Zgodbo o Robinu Hoodu in njegovih možeh, ki v sherwoodskem gozdu prežijo na bogate, jih oropajo in denar dajo revnim, pozna vsakdo. A ta Scottov film ima povsem drugo zgodbo. Kljub temu ali pa morda prav zato je film zanimiv in gledalca potegne v dogajanje, s folkloro neobremenjeni junaki so sveži in celoviti, še posebno Marion Loxley, ki jo odlično upodobi Cate Blanchett.Najgloblji Zemljan v kopalkah je celovečerni dokumentarec večkrat nagrajene režiserke in med drugim tudi potapljačice, Haidy Kancler. Govori o prvem Slovencu, ki se je le z enim vdihom potopil 101 metrov globoko, in ki sodi med deset najboljših potapljačev na vdih na svetu.Jure Daić, gradbeni inženir, oče dveh otrok, mož, prijatelj, sin, ki mu človeška minljivost od izgube brata ni tuja, se je odločil za premikanje svoje in višanje globinske meje. Z enim vdihom se je v starogrški disciplini skandalopetri, kjer se potapljač na globino potopi le s pomočjo kamna in v kopalkah, potopil na 111 metrov. Tako globoko se ni še nihče pred njim ...Elias je odraščal v maroški vasici Tazzeka, kjer ga je babica poučevala o nacionalni kuhinji. Leta pozneje se deček razvije v domiselnega kuharskega mojstra, čigar domišljijo in razvoj omejuje konservativno okolje. Elias se zazre v drugačno prihodnost, ko bistro, v katerem dela kot kuharski pomočnik, obišče slavni pariški chef in ga po okušanju povabi v Pariz. Elias se istočasno zaljubi v Parižanko, ki ga ob koncu poletnih počitnic brez slovesa zapusti. Mladenič pobegne iz rojstnega kraja in se preseli v Pariz. A tvegana poteza prinaša težko bitko z neusmiljeno evropsko prestolnico.