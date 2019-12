TV namigi: Rogue One, Znan obraz in Maščevalci: Zaključek

Nedelja, 15. decembra

Rogue One: Zgodba vojne zvezd: Planet TV ob 22.000

Maščevalci: Zaključek: HBO ob 20.00

Znan obraz ima svoj glas: Pop TV ob 20.00

V času sporov skupina nepričakovanih junakov pod vodstvom predrzne ubežnice Jyn Erso združi moči v uporniški misiji, v kateri morajo ukrasti načrte za najmočnejše uničevalno orožje novoustanovljenega Imperija, Zvezdo smrti. Eden izmed ključnih dogodkov v kronologiji Vojne zvezd zbere običajne ljudi, ki se odločijo za neverjetne podvige, s tem pa galaksiji in njenim zatiranim prebivalcem ponudijo novo upanje.Gre za samostojno zgodbo sage Vojna zvezd, postavljeno v čas izvirne trilogije. Vizualno je film osupljiv, kot se za Vojno zvezd spodobi, z vesoljskimi bitkami in spopadi na tleh v povsem različnih okoljih, vključno s tropskim paradižem, ki se sprevrže v pekel. Režiser Gareth Edwards je presenetljivo dokazal, da ni zgolj mojster posebnih učinkov, temveč jih zna uporabiti tudi za cilje zgodbe in razvoja liko. Predvsem pa si zasluži pohvale, ker je naredil pogumen film, ki v ZF popkorn spektakel zapakira aktualna družbena sporočila in pristno, prepričljivo dramo.Niz nesrečnih dogodkov, ki jih je povzročil Thanos, se je zaključil z izginotjem polovice celotnega vesolja in usodnim uničenjem Maščevalcev, a je s tem samo prisilil njihove tovariše v borbo v veličastnem zaključku v dvaindvajsetem Marvelovem filmu.Po uničujočih dogodkih v filmu Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci – Thor, Črna vdova, Stotnik Amerika in Hulk – povrniti red v vesolje. Največji svetovni junaki bodo ugotovili, kako krhka je resničnost, ter spoznali žrtve, ki jih bo terjal poslednji boj.Nocoj bomo dobili zmagovalca letošnje zabave in imitacij osmih znanih obrazov! Tekma je bila zelo izenačena, na koncu pa so v finalu pristali David, Eva, Matic in Srđan.Zadnjo preobrazbo si bodo izbrali sami in se z njo borili za glasove gledalcev in častni naziv naj imitatorja te jeseni, denar pa bodo prispevali v dobrodelne namene.Na odru bodo tudi ostali štirje tekmovalci, Alex, Ana, Maja in Petra. Dva od njih bosta postala Stane Mancini in Marjana Deržaj, dva pa legendarni pevki iz skupine ABBA. Kdo pa bo kdo – pa v oddaji!