TV namigi: Rossellinijevi, Pozabljeni, Vse o moji materi & Avgust v okr. Osage

Sobota, 5. avgusta

Rossellinijevi: TV SLO 2 ob 20.05

The Rossellinis. Koprod., 2020. Režija: Alessandro Rossellini, Lorenzo d'Amico de Carvalho. Dok. film. 100 min.

Alessandro Rossellini, vnuk italijanskega režiserja svetovnega slovesa Roberta Rossellinija, se odloči raziskati zgodbo znamenite dinastije in med sorodniki poizveduje, ali tako kot on sam še kdo trpi zaradi posebne bolezni, ki jo je poimenoval rossellinitis.

Z obilico humorja, mnogokrat precej trpkega, nam avtor razgrne življenjske zgodbe deda in članov treh družin, ki jih je Roberto Rossellini ustvaril – najprej z italijansko kostumografko Marcello DeMarchis, potem s švedsko filmsko zvezdo Ingrid Bergman in naposled še z mlado indijsko scenaristko Sonali Dasgupto.

Film je zapeljiva dokumentarna pripoved o Rossellinijevih – tako posebnih, pa vendar tako človeških.

Pozabljeni: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Time Out of Mind. ZDA, 2014. Režija: Oren Moverman. Igrajo: Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Steve Buscemi, Jeremy Strong. Drama. 150 min.

Pozabljeni. Foto Planet TV

George (Richard Gere) je duševno bolan brezdomec, ki že več let ne more obdržati službe. Pohaja po mestu v iskanju hrane, alkohola in zavetja, pri tem pa skuša obdržati stik s svojo hčerko. Od socialne službe ne dobi pomoči, zato se zateče v zavetišče za brezdomce, kjer spozna drugega brezdomca Dixona (Ben Vereen), ki trdi, da je bil uspešni džezovski glasbenik.

Eksperiment iz empatije, so kritiki poimenovali film o zlomljenem možu, ki tava po mestu, v katerem ni nikomur mar. Izvirni naslov je sicer povzet po albumu Boba Dylana iz leta 1997.

Vse o moji materi: TV SLO 1 ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Todo sobre mi madre. Špa., 1999. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz. Drama. 105 min.

Vse o moji materi. Foto TVS

Ganljiva melodrama o materi, ki v Barceloni išče očeta svojega pokojnega sina, je Almodóvarjev najbolj cenjeni film.

Manuela se po smrti 17-letnega sina Estebana, ki ga je od rojstva vzgajala kot samohranilka, preseli v Barcelono, kjer namerava poiskati sinovega odtujenega očeta. Ta se je vmes preimenoval v Lolo in je zdaj ženska. Manuela v novem mestu spozna pisano družbo novih prijateljic, ki so si v oporo v težkih časih. Med drugim se spoprijatelji z redovnico Roso, ki ima tudi svoje težave ...

Odličen portret ženskosti je ganljiva zgodba o ljubezni, izgubi in sočutju, ki se pokloni tudi gledališkim klasikam. Film, ki se ga zlahka gleda večkrat.

Avgust v okrožju Osage: Planet TV ob 22.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

August: Osage County. ZDA, 2013. Režija: John Wells. Igrajo: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Ewan McGregor, Margo Martindale. Drama. 140 min.

Avgust v okrožju Osage. Foto TVS

Svojo s Pulitzerjem nagrajeno dramo je Tracy Letts predelal v film in nastala je drama o disfunkcionalni družini, kjer se člani kar naprej zmerjajo in kjer vsak hip na dan privre nova mučna skrivnost.

Film, ki bi bil v rokah manj profesionalne zasedbe negledljiv, je zaradi igralskih bravur filmska poslastica, katere vrhunec je 20-minutna scena družinske večerje. Streepovi in Robertsovi je film prinesel oskarjevski nominaciji. Sicer ima celotna igralska ekipa v filmu skupaj 5 oskarjev in več kot 25 nominacij.

Meryl Streep je na smrt bolna matriarhinja strupenega jezika, ob kateri se zberejo njene hčerke z možmi, ko se izkaže, da je izginil njihov oče.