TV namigi: RTV, Svetloba in Po sledeh baleta

Ministrstvo za kulturo je pripravilo spremembe ključnih zakonov, ki urejajo medijsko krajino v Sloveniji. O spremembah Zakona o RTV Slovenija in njegovih posledicah za javni zavod in družbo, pa tudi o spremembah Zakona o medijih in Zakona o slovenski tiskovni agenciji, primerjavah in odzivih iz tujine, v posebni oddaji RTV danes in jutri. Voditeljica: Ksenija Horvat.Mlada Misako je avtorica govornih naracij filmov, namenjenih slepim in slabovidnim. Poskusni poslušalci se na njen zvočni opis romantičnega filma odzovejo z mešanimi vtisi. Nekaterim se njene razlage zdijo nejasne, drugim vsiljive glede na lastne predstave o dogajanju v filmu.Misako na eni od projekcij spozna Nakamorija, starejšega fotografa, ki počasi izgublja vid. Kmalu odkrije Nakamorijevo fotografsko delo, ki jo ponese v preteklost. Skupaj se bosta naučila videti sijoč svet, ki je bil njenim očem do zdaj neviden.Serija pripoveduje, kako se je razvijal ples skozi čas, ob katerih priložnostih se je plesalo, o prvih baletnih predstavah in o rojstvu ter razvoju baleta na slovenskem vse do današnjih dni.V prvem delu spoznavamo, da so plesali že predniki Slovencev in da sta bila gledališče in ples močno prisotna tudi v zavesti Emoncev. Oddaja prikazuje družabno življenje in ples v srednjem veku, v času ljubljanskega kolegija jezuitov v 17. in 18. stoletju in v prvih desetletjih 19. stoletja, ko je bila Ljubljana zelo živahno mesto. Oddaja tudi razkriva, kdaj so na našem ozemlju prvič videli balet ...