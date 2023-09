TV namigi: Rusija – indoktrinacija naroda, 42 in #BringBackAlice

Torek, 12. septembra

Rusija – indoktrinacija naroda (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Russia: Indoctrination of a Nation. Fr., 2023. Režija: Ksenia Bolchakova, Veronika Dorman. Dok. odd. 55 min.

24. februarja 2022 se je svet spremenil. Ruski tanki so preplavili Ukrajino. Novinarki Ksenia Bolchakova in Veronika Dorman, Francozinji ruskega porekla, sta se odpravili v Rusijo, domovino svojih staršev, da bi razumeli, zakaj se je Rusija podala v vojno.

V dokumentarni oddaji sta v intervjujih z različnimi ljudmi – nasprotniki in podporniki Putina – pokazali, kako je državna propaganda postavila na glavo predstave o dobrem in slabem, sprejemljivem in nedopustnem, kako se domoljubna indoktrinacija začne in širi že v šolskih klopeh in da je nasilje del ruske družbe, v kateri propaganda izkrivlja resničnost in duha.

42 – odgovor na skoraj vse (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

42 - Die Antwort Auf Fast Alles. Nem., 2021. 1/14. Režija: Lucas Gries, Bettina Oberhauser. Dok. serija. 30 min.

42 – odgovor na skoraj vse. Foto TVS

Izvirna serija s pomenljivim naslovom, izposojenim iz kultne knjige Douglasa Adamsa Štoparski vodnik po galaksiji, poskuša poiskati odgovore na velika in majhna vprašanja človeštva. Mar slišimo vsi isto? Bomo ljubili robote? Bi morali več sanjati? Kako deluje potovanje skozi čas? O teh in drugih vprašanjih v seriji razpravlja vrsta priznanih strokovnjakov.

V prvem delu se ustvarjalci vprašajo: Kaj, če ne bi bilo strahu? Kako lepo bi bilo življenje brez strahu. Ljudje bi brezskrbno prečkali skalne soteske ali počeli še kaj bolj vratolomnega. A žal se bojimo marsičesa, tudi čisto nenevarnih reči. Zakaj nas ima strah tako trdno v pesti? Ne bi bilo bolje, če ga ne bi bilo?

#BringBackAlice (Premiera): HBO ob 20.00

#BringBackAlice. Pol., 2023. 1/6. Igrajo: Helena Englert, Sebastian Dela, Bartlomiej Deklewa, Katarzyna Galazka. Nad. 60 min.

#BringBackAlice. FotoH BO

Skupnost pretrese izginotje priljubljene vplivnice Alicje Stec (Helena Englert). Po letu dni intenzivnega iskanja najstnico najdejo v skrivnostnih okoliščinah. Na žalost pa se dekle ne spomni skoraj ničesar. Iz drobcev informacij, prebliskov in delčkov spomina poskuša sestaviti preteklost. Vendar vsi ne verjamejo, da je dejansko izgubila spomin.

Kmalu se izkaže, da je istega dne brez sledu izginila tudi druga najstnica, Wera. Brat pogrešane, Tomek, sumi, da je prav Alicja ključ do tega, da bi našli sestro.