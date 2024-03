TV namigi: s Hamom na Koroško, z Bogomirjem v Dolino smrti in dva filma

Sobota, 2. marca

Kuhinja na kolesih: Koroška (Premiera): Pop TV ob 18.20

Kuhinja na kolesih: Koroška: Kajžar. 4. sezona. 1. del. Slo., 2024. Kuh. odd. 30 min.

Kuhinja na kolesih se bo tokrat potikala po Koroški in raziskovala lepote te naše severne pokrajine; njeno tradicijo, zgodovino in kulinarične značilnosti. Po zavitih cestah in klancih Koroške se bo s potujočo kuhinjo potikal voditelj Matevž Šalehar - Hamo in spoznaval lokalne lepote in dobrote.

V prvi oddaji bo Hamo, ki ga sicer poznamo kot pevca, odkrival kulinarične dobrote Ljudmile Gerdej, ki bo pripravila mežerle in oljno r'pico. Ali veste, kaj so mežerli in kaj je r'pica? Poleg tega se bo Hamo s kajakom prebijal čez podzemlje Pece.

Šazam! (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Shazam! ZDA, 2019. Režija: David F. Sandberg. Igrajo: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody. Akc. film. 150 min.

V vseh nas se skriva superjunak in le malo čarovnije je potrebne, da pride na plan. V primeru Billyja Batsona to pomeni glasni klic: »Šazam!« Billy je štirinajstletni otrok, ki živi v rejniški družini. Nekega dne mu starodavni čarodej podari sposobnost spreminjanja v odraslega superjunaka, ko izreče besedo Šazam.

Ker se v mišičastem telesu še vedno skriva duša najstnika, ta počne tisto, kar bi počel vsak mladostnik: zabava se s pridobljenimi supermočmi. A pustolovščina se spremeni v resno nalogo, ko se mora naučiti obvladovanja svojih moči v boju proti zlobnim silam dr. Sivana.

Za Leslie (Premiera): TV SLO ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

To Leslie. ZDA, 2022. Režija: Michael Morris. Igrajo: Andrea Riseborough, Marc Maron, Allison Janney, Stephen Root, Matt Lauria. Drama. 115 min.

Za Leslie. Foto TVS

Trpka resnična zgodba o breznu alkoholizma in težavni poti v treznost, za katero je bila Andrea Riseborough leta 2023 nominirana za oskarja za najboljšo žensko vlogo.

Leslie je preprosta ženska, mati samohranilka iz manjšega mesta v Teksasu. Nekega dne zadene precej veliko vsoto denarja na loteriji. O njej celo naredijo prispevek za lokalno TV-postajo. Čez čas denarja zmanjka, saj ga Leslie večino zapije, ostalo pa sfrčka za razne neumnosti …

Spet jo srečamo čez nekaj let, ko poišče svojega sina, ki je vmes odraščal pri rejniški družini, saj Leslie ni bila sposobna skrbeti zanj. Prosi ga, naj jo vzame k sebi, saj nima doma, in naj ji posodi nekaj denarja. In seveda obljublja, da bo tokrat vse drugače.

Dolina (Premiera): TV SLO 2 ob 19.00

Slo., 2023. Režija: Irena Bedrač. Dok. film. 65 min.

Dolina. Foto TVS

Badwater 135 je peklenska ultramaratonska preizkušnja s startom izpod morskega dna in ciljem ob vratih najvišje gore severne Amerike, Whitney. Proga, dolga 217 kilometrov, vodi čez zloglasno Dolino smrti, kjer se julija temperature povzpnejo tudi čez 50 stopinj Celzija. Sence ni, sonce, ki na odprtih cestah še močneje pripeka, pa tekače fizično in psihično izčrpava.

Nanjo se je letos odpravil slovenski ultramaratonec Mirko Bogomir Miklič, šele drugi Slovenec, ki je zbral dovolj poguma za soočenje s 40-letnim tekmovanjem. Tekma je slavljenje življenja, pravijo organizatorji, to je notranji boj posameznika, ki ga premaga le, če je ob njem dobra spremljevalna ekipa. Boj Mikliča in drugih tekačev je s kamero beležila ekipa Regionalnega RTV centra Maribor.