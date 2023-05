TV namigi: S knjigo po svetu, Mednarodna obzorja in Liga prvakov

Torek, 16. maja

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Italija (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Write Around The World With Richard E. Grant. VB, 2021. 1/6. Režija: Southan Morris. Dok. serija. 35 min.

Britanski igralec Richard E. Grant se odpravi v kraje, kjer so priznani pisatelji iskali navdih in jih v svojih delih uporabili za kuliso zgodb. S torbo knjig je obiskal Italijo, Francijo in Španijo in upal, da bo skozi oči velikih pisateljev dobil nov vpogled v življenje in preteklost najosupljivejših evropskih kotičkov. Če knjigo bereš v kraju, kjer se zgodba odvija, v treh dimenzijah začutiš tamkajšnje okolje, zvoke in vonjave, česar na popisanem listu papirja ne moreš.

Grant se najprej odpravi v južno Italijo. Sprehodi se po Neaplju in odkriva sosesko, v kateri odraščata Elena in Lila iz priljubljene trilogije in nadaljevanke Genialna prijateljica Elene Ferrante. Neapelj je obiskal tudi Charles Dickens in v potopisu Slike iz Italije slikovito orisal njegove lepote in revščino, ki je pestila prebivalce. Ob prebiranju romana Jej, moli, ljubi in duhoviti primerjavi stockholmske in neapeljske pice Elizabeth Gilberth se ne more upreti obisku restavracije. Nad Neapljem pa ves čas preži tudi speči ognjenik Vezuv. Njegov izbruh je Norman Lewis v svojem delu Neapelj '44 opisal kot najveličastnejši in najgrozovitejši prizor, kar jih je kdaj videl.

Mednarodna obzorja: Preobrazba: (Premiera): TV SLO 1 ob 20.35

Slo., 2023. Avtor: Adrijan Bakič. Inf. odd. 60 min.

Ameriški kapitol. Foto Leah Millis/Reuters

Združene države Amerike so odgovorne za največjo količino v ozračje izpuščenih toplogrednih plinov v zgodovini, a pospešujejo načrtovane korake do ogljične nevtralnosti leta 2050. V Washingtonu so pripravili največji sveženj ukrepov za energetsko preobrazbo doslej. Bo zadoščal za izpolnitev podnebnih ciljev? Kako spremembe sprejemajo območja, kjer so fosilna goriva glavni energetski in gospodarski vir? Kako na prihodnost gledajo mladi? Kaj prinaša tehnološki razvoj?

Ekipa Televizije Slovenija je v različnih delih ZDA odkrivala ameriške poti do razogljičenja. V dokumentarnem filmu o preobrazbi govorijo številni Američani; od vladnih politikov in podnebnih aktivistov do nekdanjega rudarja ter znanstvenika, ki predstavi nedavni preboj na področju jedrske fuzije.

Nogomet (M): Inter – Milan: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov 2022/2023. 2. tekma polfinala. Prenos. 155 min.

S tekme AC Milan in Inter Milan 10. maja na stadionu San Siro. Foto Gabriel Bouys/Afp

Črno-modri del Lombardije slavi in je prepričan v uvrstitev Interja v veliki finale Lige prvakov, kajti s prve tekme imajo varovanci Simoneja Inzaghija prednost 2: 0. Trener Milana Stefano Pioli ima zahtevno nalogo, saj ima malo časa za odpravo pomanjkljivosti v igri svojega moštva. Rdeče-črni sicer še upajo na preobrat, a bodo za to potrebovali bistveno boljšo partijo, kot na prvi tekmi, za nameček pa morajo upati na precej slabšega nasprotnika.