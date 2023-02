TV namigi: S Simonom Reevom po Mjanmaru, Hotel Portofino in Dexter: Sveža kri

Ponedeljek, 6. februarja

(Premiera): TV SLO 2 ob 19.50

Burma with Simon Reeve. VB, 2018. 1/2. Režija: Ruth Mayer. Dok. odd. 65 min.

Simon začenja potovanje po Mjanmaru ali Burmi, kot se je država imenovala nekoč, v Jangonu, v največjem mestu v državi. Od tam odpotuje na sever v budistično središče, kjer obišče osupljivo starodavno prestolnico Bagan. Sreča se z menihi, ki so podpirali ljudi v najmračnejših časih diktature. Dovolijo mu govoriti z menihi, skrajnimi nacionalisti, ki širijo sovraštvo do muslimanskih Rohingov. Nato odide v Bangladeš v begunsko taborišče, kamor so se pred nasiljem zatekli številni Rohingi. Iz države je pred genocidom zbežalo že več kot milijon muslimanov.

Hotel Portofino (Premiera): Pop TV bo 23.15

Hotel Portofino. VB, 2022. 1. sezona. 1/6. Režija: Adam Wimpenny. Igrajo: Natascha McElhone, Oliver Dench, Louisa Binder, Anna Chancellor, Elizabeth Carling. TV-serija. 70 min.

Hotel Portofino. Foto Pop TV

Serija prikazuje zgodbo britanske družine Ainsworth, ki se je po 1. svetovni vojni preselila na italijansko riviero, da bi tam odprla prestižen hotel.

V prvi epizodi Rose in njena mati Julia prispeta v hotel, da ocenita možnost poroke z vojnim veteranom Lucianom. Hotel obratuje le nekaj tednov, a njegova solastnica in glavna gonilna sila Bella Ainsworth se mora že soočiti s kupom preglavic. Povrh vsega pa jo začne izsiljevati lokalni politik Danioni ...

Dexter: Sveža kri (Premiera): Fox ob 22.55

Dexter: New Blood. ZDA, 2021. 1/10. Režija: Marcos Siega. Igrajo: Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones, Jennifer Carpenter, Oscar Wahlberg, Fredric Lehn. TV-serija. 55 min.

Dexter: Sveža kri. Foto Fox

Dexter Morgan živi v mestecu Iron Lake v New Yorku pod lažnim imenom Jim Lindsay. Potlačil je svoje temačne nagone, ki so zahtevali kri, in že deset let uspešno abstinira. Nihče ne bi posumil, da je bil serijski morilec, ki je za sabo pustil na stotine trupel. Dela v športni trgovini in ima punco, Angelo Bishop, ki je načelnica policije v Iron Laku. Zdi se, da ima vse pod nadzorom, ko v Iron Lake prispe njegov sin, 16-letni Harrison.