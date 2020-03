TV namigi: S.W.A.T. – Specialci, Westworld in Tednik

Ponedeljek, 16. marca

S.W.A.T. – Specialci: Kanal A ob 20.00

Westworld: HBO ob 20.00

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Policijska in zdravstvena kontrola na mejnem prehodu Vrtojba, 13. 3. 2020. Foto Voranc Vogel

Serija – priredba istoimenske serije iz leta 1975 – spremlja policijskega poročnika Honda, ki je odraščal na ulicah Los Angelesa in je zdaj razpet med zvestobo do ulic in dolžnostjo do svojih kolegov.Nekdanji marinec Daniel 'Hondo' Harrelson se nepričakovano znajde na razpotju: nadrejeni mu namreč dodelijo vlogo vodje visoko usposobljene specialne policijske enote v Los Angelesu. Prejšnji vodja je bil odpuščen, potem ko je ponesreči ustrelil temnopoltega neoboroženega mladeniča, zato je odnos med policijo in prebivalstvom zelo napet.Temačna odiseja o nastanku umetne zavesti ter prihodnosti grešnih misli, ki se odvija na prehodu med bližnjo prihodnostjo in fiktivno preteklostjo, se vrača s svojo tretjo sezono.Dolores (Evan Rachel Wood) se je znašla v Los Angelesu, kjer po spletu okoliščin izzove strelski obračun, v akterem je ranjena. Tako jo najde Caleb (Aaron Paul), nekdanji travmatizirani vojak, ki se v novem svetu ne znajde najbolj. Medtem pa se Maeve (Thandie Newton) pojavi v novem Delosovem parku. Tema tega je 2. svetovna vojna ...Kako je novi koronavirus razgalil družbo in kako jo bo spremenil? Je panika, ki smo ji priča, upravičena, kdo ob tem služi, kaj je res in kaj so lažne novice?Alkohol ni edina snov, ki ogroža varnost na naših cestah. Vse večji problem postaja vožnja pod vplivom mamil. Zaradi prisotnosti kanabinoidov v krvi so lani vozniško dovoljenje odvzeli 1100 osebam.Slovenski najstniki o varni spolnosti vedo premalo. Informacije iščejo med vrstniki, na spletu, v serijah in revijah. V šolah pa sistematične spolne vzgoje skorajda ni.