TV namigi: Saga o Rothschildih, Črno-beli svet in Nepremičnine na slepo

Torek, 22. avgusta

Saga o Rothschildih (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Die Rothschild-Saga - Aufstieg, Glanz, Verfolgung. Avstrija, 2021. Režija: Klaus Steindl. Dok. odd. 45 min.

Skoraj nobeno drugo ime na svetu ni tako tesno povezano z močjo in bogastvom kot priimek članov rodbine Rothschild. To je bila ena najvplivnejših bančnih družin 19. stoletja.

Družina se je začela po Evropi širiti v začetku 18. stoletja, ko je Mayer Amschel Rothschild ustanovil družinski imperij v Frankfurtu. Rothschildi še danes veljajo za eno najbolj uspešnih podjetniških družin v zgodovini. Dokumentarna oddaja pripoveduje zgodovino te dinastije vzporedno z zgodbo Miriam Rothschild, ugledne znanstvenice iz 20. stoletja, ki se je ob nacističnem preganjanju lotila raziskovanja izvora svoje družine in si prizadevala rešiti judovske otroke.

Črno-beli svet (Premiera): Kanal A ob 10.55

Crno bijeli svijet. Hrv., 2015. 1. sezona. 1/12. Režija: Goran Kulenović. Igrajo: Filip Riđički, Jelena Miholjević, Karlo Maloča, Sreten Mokrovic, Franjo Kuhar, Anica Dobra. Hum. nad. 70 min.

Črno-beli svet. Foto Kanal A

Hrvaška dramska serija s humornimi elementi spremlja prigode dveh zagrebških družin v 80. letih prejšnjega stoletja.

Priprave na prihod leta 1980. Jura Kipčić z ženo Jagodo pripravlja zabavo, na katero je prvič povabil bivšo soprogo Ksenijo. Ksenija s seboj pripelje novega moža Dominika in njegovo sestro Dunjo, ki edina ve za njuno poroko. Medtem razburljivo novoletno noč preživljata tudi Žac, Jurin in Ksenijin mlajši sin, ter njegov brat Kipo, novinar Študentskega lista, ki je trenutno na služenju vojaškega roka, a je nenapovedano prišel domov za krajši čas ...

Nepremičnine na slepo (Premiera): Planet TV ob 20.00

Buying Blind. Avstral., 2018. 1. del. Vodijo: Shaynna Blaze, Rich Harvey, Marshal Keen. Resn. šov. 60 min.

Nepremičnine na slepo. Foto Planet TV

V šovu spremljajo pare, ki se ne morejo odločiti glede svojih bodočih domov, zato vse svoje odločitve (in prihranke) prepustijo strokovnjakom. V oddaji udeleženci svoj denar vložijo v hišo, ki jim jo izberejo in prenovijo nepremičninski posrednik, notranji oblikovalec in gradbeni strokovnjak. Ne da bi si nepremičnino kdaj ogledali, se podpišejo pri notarju in lahko le upajo, da bo ekipa strokovnjakov uspešna, saj poti nazaj ni.