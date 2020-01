TV namigi: Saj ste nori, Leon in Deklina zgodba

Sreda, 8. januarja



Saj ste nori: TVS 1 ob 20.05

Leon: Planet 2 ob 20.58

Leon Foto Planet TV





Deklina zgodba: TVS 2 ob 22.35

Deklina zgodba Foto Press

Roman in Camille se zdita srečen par. Imata odraščajoči hčeri, dobri službi, uvidevne starše in dobre prijatelje. Toda Roman vsem nekaj prikriva … Podlegel je namreč močni odvisnosti od kokaina, ki lahko ogrozi vso družino. Ko se njuna najmlajša hči nenadoma znajde na urgenci, vse pride na dan. V njenem urinu so odkrili sledi kokaina. Prav tako v laseh starejše hčerke in žene.Po policijski preiskavi hoče socialna služba staršem odvzeti otroka, toda Camille se bori zanju. Izkaže se, da je bila tudi sama žrtev moževe nepazljivosti. Film o tem, ali lahko ljubezen preživi izgubljeno zaupanje.Dvanajstletna Mathilda iz New Yorka v narkomanskem obračunu izgubi družino. V stiski se zateče k Leonu, za katerega se izkaže, da je plačani morilec. Obupana deklica moža zaprosi za pomoč: Leon naj bi jo naučil svojega poklica, da bi lahko maščevala ubitega bratca. Prijateljstva nevešči Leon se na deklico počasi naveže.Drama o brezčutnem morilcu in 12-letni deklici je skupno potovanje odraslega in otroka, vendar se pogosto zdi, da so vloge zamenjane. To osupljivemu akcijskemu ozadju, po kakršnih Luc Besson pravično slovi, daje čustveno dimenzijo, ki se ne zanaša na romance, ampak na osnovno človeško iskanje toplote in pripadnosti.Bližnja prihodnost. ZDA je nadomestila Republika Gilead, patriarhalna teokracija, ki temelji na perverznem razumevanju Stare zaveze. V Gileadu so redke preostale plodne ženske dekle bogatim mogočnežem, kar pomeni, da so prisiljene v spolne odnose z njimi, da bi jim rodile otroke. Če so neposlušne, ostanejo brez očesa ali tudi življenja. Kot tudi ostali, ki prekršijo zakone Gileada, pa naj bo s tem, da so homoseksualci ali katoliki ... Ena teh dekel je Odfreda, ki jo dodelijo Poveljnikovi družini.Šokantne serije, ki nas opomni, da smo odgovorni za naš svet, sicer ga lahko hitro izgubimo, ni lahko gledati, čeprav je vrhunsko posneta in še bolj prvovrstno odigrana.