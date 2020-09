TV namigi: Salman Rushdie, Šef in Tednik

Ponedeljek, 28. septembra



Salman Rushdie, s smrtjo za petami: TV SLO 1 ob 21.55



Šef: Kino ob 20.00

Šef Foto Pro Plus

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto: Jure Eržen/delo

Februarja 1989 je iranski verski voditelj ajatola Homeini nad britanskim pisateljem indijskega rodu Salmanom Rushdiejem zaradi njegove knjige Satanski stihi razglasil fatvo, ki je terjala njegovo smrt. S tem se je za Rushdieja začelo življenje nenehnega skrivanja, selitev in lažnih identitet.Film prikaže njegovo življenje od Mumbaja, kjer je preživel mladost, prek študentskih let v Cambridgeu, do 15-letnega skrivanja. Prepleta redko videne arhivske posnetke z ekskluzivnim intervjujem, ki je nedavno nastal na Rushdiejevem domu blizu znamenitega trga Union Square v New Yorku, v katerem med drugim opiše tudi današnjo situacijo v obdobju Donalda Trumpa in lažnih novic.Carl Casper je rad kuhar. Ko se v njihovo ugledno restavracijo napove slavni kritik, mu Carl pripravi čisto nov jedilnik, a ga nato lastnik restavracije prisili, da postreže standardne jedi. Po uničujoči kritiki Carl najprej izgubi živce, nato pa še službo. A dogodek mu da moč, da stopi na novo pot: vrne se h koreninam in postane kuhar v kombiju v rodnem Miamiju.Film o kuhanju, ki je metafora za režiserjevo vrnitev od megalomanskih Iron Manov h koreninam neodvisnega filma, je posnet s tako iskrenostjo, da ne moti niti nekoliko standardna zgodba.So maske v šolah res tako nujne? Zakaj jim nekateri učenci, starši in učitelji tako nasprotujejo? In kako pojasniti absurde, ko so maske v klopeh in garderobah obvezne, v telovadnicah pa ne?Med epidemijo so na svoj račun prišli tudi goljufi, ki izkoriščajo stisko ljudi. Predvsem starejšim prodajajo pripomočke, ki naj bi ščitili pred virusom in jih tako opeharijo tudi za več tisoč evrov.Na Triglav in nazaj v treh urah. Pet najvišjih vrhov v 14 urah. Slovenska planinska pot v 6 dneh. Kako je to mogoče in kaj te svojevrstne rekorderje žene v te za marsikoga neverjetne podvige?