TV namigi: Sam pred vsemi, Denarne igre in Dan gneva

Sobota, 16. januarja

Sam pred vsemi: TV SLO 1 ob 20.05

Denarne igre: POP TV ob 20.00



Dan gneva: TV SLO 1 ob 22.15

Dan gneva Foto Tv Slo

Film prikazuje začetke razvoja te zvrsti komedije v Sloveniji in najpomembnejše mejnike. Začelo se je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. V ZDA in Veliki Britaniji se je iz varietejsko-kabarejskih predstav rodil nov minimalističen žanr, primeren za nastop pred živo publiko – a določene elemente standup formata so že v socializmu uporabljali nekateri domači komiki na čelu z Vinkom Šimekom.Prvi val standupa je v Slovenijo butnil proti koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja. V Ljubljani sta se izoblikovali dve žarišči: v nekdanjem KUD France Prešeren so eksperimentirali Jurij Zrnec, Boštjan Gorenc Pižama, Janez Usenik in druščina. V najetem lokalu sredi mesta pa so pod vodstvom Jerneja Kuntnerja nastopale t.i. Nove zvezde komedije ...Lee Gates je aroganten finančni strokovnjak z lastno televizijsko oddajo, v kateri gledalcem svetuje o trgovanju z delnicami. S producentko Patty se naenkrat znajde v skrajni situaciji, ko studio na silo zavzame pobesneli vlagatelj, ki je zaradi napačnih finančnih nasvetov izgubil vse življenjske prihranke. Oboroženi moški Leeja pred kamerami vzame za talca in zahteva odgovore.Drama se odvija v živo pred kamerami, tako ves svet napeto spremlja, kako šovmanovski voditelj postaja vse bolj človeški, korporativni izgovori pa vse bolj zlagani. Jodie Foster je v dobri režijski formi in ohranja zgodbo v napetosti, pa čeprav ta zaide krepko v sentimentalnost, ki sporočilu odvzame zagon in ostrino.Madrid, avgusta 2007. Kuro, voznik v avtu za pobeg, je edini, ki ga policija po neuspešnem ropu draguljarne uspe spraviti za zapahe. Po osmih letih se vrne iz zapora domov, kjer ga čakata dekle Ana in sin. Čeprav se Ana veseli njegovega prihoda, jo je zaradi pogostih izbruhov jeze tudi precej strah. Zavetje najde v objemu tihega Joseja, rednega gosta bratovega bara. Jose ji ponudi pobeg v hišo na podeželju, a, kot vse kaže, tudi on nima najboljših namenov.Brezkompromisni žanrski izdelek je napeta zgodba o naravi nasilja, ki je slavila na več filmskih festivalih.