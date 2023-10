TV namigi: Samo umori v stavbi, Will Trent in nogomet

Četrtek, 4. oktobra

Samo umori v stavbi (Premiera): Star Channel ob 22.00

Only Murders in the Building. ZDA, 2021. 1. sezona. 1 in 2/10. Režija: Jamie Babbit. Igrajo: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Vanessa Aspillaga, Tina Fey, Jackie Hoffman. Hum. nad. 45 min.

Newyorške sosede Charlesa (Steve Martin), Oliverja (Martin Short) in Mabel (Selena Gomez) poveže skupna ljubezen do resničnega zločina. Ko eden od stanovalcev v njihovi stavbi umre, se trojica odloči, da bo rešila skrivnost in posnela spremljajoči podkast.

Charles, nekdanji televizijski igralec, Oliver, ne ravno uspešen broadwayski režiser, in Mabel, renovatorka stanovanj, se srečajo v dvigalu ob evakuaciji iz stavbe. Ko ugotovijo, da je bil razlog evakuacije umor, se splazijo nazaj in začnejo raziskovati ...

Will Trent (Premiera): Star Crime ob 22.00

Will Trent. ZDA, 2023. 1. sezona. 1/13. Režija: Paul McGuigan. Igrajo: Ramon Rodriguez, Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin, Sonja Sohn, Jennifer Morrison, Mark-Paul Gosselaar. Nad. 55 min.

Will Trent. Foto Star Crime

Willa Trenta (Ramón Rodríguez) so ob rojstvu zapustili in je odraščal v sistemu rejništva v Atlanti, kar je nanj trajno vplivalo. Kljub temu, da je disleksik, je postal posebni agent Georgia Bureau of Investigation (GBI). Trent je zelo pozoren in reši največji delež primerov v GBI, kar med sodelavci povzroča precej zavisti.

Med drugim je rešil primer korupcije, v katerega je bila vpletena policijska uprava Atlante, ki si z GBI deli stavbo. Rešitev primera je povzročila aretacijo več policistov. Trentova šefica Amanda Wagner (Sonja Sohn, ki se jo morda spomnite iz Skrivne naveze), je Faith Mitchell, nezadovoljno hči enega od aretiranih policistov, dodelila mesto Trentove partnerke.

Trent ima zapleten odnos z Angie Polaski (Erika Christensen), prijateljico iz rejniškega sistema, ki je zdaj detektivka oddelka za umore. Njen partner je detektiv Michael Ormewood. Primeri agenta Trenta in detektivke Polaskijeve se občasno prekrivajo, zato se tudi njuni življenji stalno prepletata.

Nogomet (M): Arena 1 ob 18.15 in Kanal A ob 18.25

Olimpija – Slovan Bratislava. UEFA Konferenčna liga. Prenos. 145 min.

Olimpija. Foto Matej Družnik/Delo

Ljubljančani priznavajo, da so na gostovanju pri Lillu nabirali izkušnje. Zato nas zanima, kakšen bo učinek v drugem krogu Konferenčne lige.

Slovaki so bolj ugleden tekmec, toda Slovenci trdijo, da bodo storili vse, da ohranijo dobro izhodišče pred naslednjimi tekmami. Če bodo naši prvaki izgubili še proti Slovanu, bodo imeli zelo malo možnosti za napredovanje.

»Najpomembneje bo, kako bomo sami igrali. Pripravljali smo se kot na vsako tekmo, verjamem, da lahko naredimo dobre stvari. Poskusili se bomo pokazati v najboljši luči. Vemo, da je Slovan napadalna, organizirana ekipa, ampak tudi proti takšnim smo že igrali,« je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Olimpijin vratar Matevž Vidovšek.

Tekma bo sicer na sporedu ob 18.45.