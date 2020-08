TV namigi: Samo za pogumne, Juno in Izvirni strah

Sobota, 22. avgusta

Gasilska enota iz Prescotta v Arizoni bila ena najpomembnejših elitnih gasilskih enot v državi. Junija 2013 se je enota borila s hudim požarom v Yarnellu. Po resničnih dogodkih je Joseph Kosinski (režiser novega Top Guna) posnel film o gasilcih, možeh, ki ko drugi bežijo stran, tečejo v nevarnost, ki tvegajo vse, da bi rešili življenja, domove in vse, kar nam je ljubo.Film z impresivno igralsko zasedbo in osupljivo vizualno podobo se lahko pohvali tudi z močnim čustvenim nabojem, ko herojem nadene zelo človeško podobo.Juno je šestnajstletnica, ki ugotovi, da je noseča, potem ko je nekega dne seksala s prijateljem Paulijem Bleekerjem. Po treh testih najprej pove najboljši prijateljici, nato se odloči za hiter splav. Brez moraliziranja si v čakalnici klinike premisli in staršem sporoči, da je noseča in da namerava otroka donositi ter ga nato oddati v posvojitev ...Preprosta zgodba, v kateri ni zlikovcev ali pretresljivih dramatičnih zasukov, svoje adute poišče v sočno izrisanih likih, bizarnih pripetljajih in popkulturnih referencah. Njegova največja vrednost pa je čustvena pronicljivost , ki gledalca zadene naravnost v srce.Aroganten odvetnik Martin Vail na sodišču brani mladega ministranta Aarona Stamplerja, obtoženega umora priljubljenega nadškofa. Martinova nasprotnica na sodišču je njegova nekdanja ljubimka Janet.Razvpit primer se iz dneva v dan bolj zapleta, napetost pa zaradi presenetljivih preobratov vztrajno narašča. Je Aaron res morilec ali le žrtev zarote? Kakšne temne skrivnosti skriva umorjeni nadškof? In zakaj so policisti v preiskavi spregledali toliko očitnih stvari?