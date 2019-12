TV namigi: Šansonjerka, Vojna zvezd VII in Buena Vista Social Club

Nedelja, 29. decembra



Šansonjerka: TVS 1 ob 15.10





Vojna zvezd: Epizoda VII - Sila se prebuja: Planet TV ob 22.12

Buena Vista Social Club – Slovo: TVS 2 ob 20.50

Biografski glasbeni film o življenju kraljice kanadske folk glasbe Mary Travers, znane kot La Bolduc.Mary je bila rojena v najrevnejšem delavskem sloju v Quebecu. Ni imela lahke mladosti, bila je neizobražena, v odraslosti je garala kot mati in soproga. Čeprav ni imela formalne glasbene izobrazbe, je imela izjemen posluh. Garaško življenje je uravnotežila s strastnim glasbenim udejstvovanjem in, ker je imela žilico za komedijo, s šaljivimi nastopi. Te je postopoma dopolnila še z ustvarjanjem avtorskih napevov in njen talent ni ostal neopažen.Prvi del najnovejše trilogije Vojne zvezd, ki bo obudila sago o Skywalkerjih in jo tudi zaključila. Razumljiv je bil strah, da bo sedma epizoda razočarala, saj se je to že zgodilo s prvo epizodo Grozeča prikazen. A strah je bil odveč, saj je film odlično odigran akcijski spektakel z dih jemajočimi posebnimi učinki in zgodbo, ki jo začinijo duhovite reference na prejšnje filme.Tri desetletja po porazu Dartha Vaderja in galaktičnega Imperija se pojavi novo zlo. Militantni Prvi red skuša zavladati vesolju in samo peščica nepričakovanih junakov po sili jim lahko to prepreči.Dokumentarec o poslovilni turneji slovite kubanske glasbene skupine Buena Vista Social Club leta 2015. Skupino Buena Vista Social Club sta leta 1996 ustanovila kubanski skladatelj Juan de Marcos in ameriški kitarist Ry Cooder. To se je zgodilo skoraj 50 let po zaprtju istoimenskega kluba na Kubi.Skupaj z glasbeniki, ki so nastopali v njem, so posneli ploščo, in začeli uspešno glasbeno pot ...