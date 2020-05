TV namigi: Sedem, Dekleta ne jočejo in Mama

Sobota, 23. maja



Ko je leta 1991 v kino prišel temačni tretji del Osmega potnika, se je zdelo, da se bo Fincherjeva kariera končala, še preden se je res začela. A potem se je 1995. vrnil s trilerjem Sedem in čez štiri leta dodal še apokaliptično kritiko kapitalizma Klub golih pesti in postalo je jasno, da smo dobili enega najbolj inovativnih režiserjev.Stari detektiv brez iluzij in ambiciozen novinec dobita primer morilca, ki žrtve izbira po ključu sedmih smrtnih grehov, bi bil lahko zaplet tipičnega žanrskega izdelka. A Fincherja ne zanima klasično vprašanje, kdo je morilec, zgodbo uporabi, da pokaže razpad urbanega sveta in odtujenost sodobnega človeka. Kar pa ne pomeni, da gledalec ne poskakuje na kavču ...Po filmu Srečen za umret režiser Matevž Luzar na TV prihaja z mešanico drame, komedije in kriminalke. Tatjana, brezskrbna žena bogatega Mileta, je vržena iz življenja v vati, ko neznanec ustreli njenega moža. Njegova hči Suzi, ki končuje študij defektologije, mačehe ne prenaša, saj jo krivi za prerano smrt svoje mame. Potem je tu še Tatjanina najboljša prijateljica, kozmetičarka­ Marina.Ker je Mile preživljal družino z ne ravno legalnim poslom posojanja denarja, je edini način, da Tatjana pride do denarja za preživetje, ta, da prevzame njegov posel in začne terjati denar. Ta misija združi vse tri ženske v svetu sumljivega biznisa.Leto 1992. V gruzijski gorski vasici živi Dina, privlačno dekle, ki bi jo marsikdo hotel za ženo. Toda vas živi po stoletja starih družbenih pravilih in Dinin dedek je vnukinjo obljubil Davidu, fantu, ki se je pravkar vrnil iz vojne. Toda Dina ne ljubi Davida, hoče Gegija, ki se je vrnil skupaj z Davidom. Toda ali je sploh možno obiti obljubo, ki jo je dal Dinin dedek Davidovi družini?Čeprav je zgodba zelo linearna in jo je lahko spremljati, je za ogled vseeno potrebne malo koncentracije. Igra sicer ni na najvišji ravni, a pritegnejo močno sporočilo in fantastični posnetki pokrajine.