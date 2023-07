TV namigi: Severno morje, Zeleni planet in Plačilo

Četrtek, 6. julija

Severno morje: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nordsjøen. Nor., 2021. Režija: John Andreas Andersen. Igrajo: Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Bjørn Floberg. Akc. film. 110 min.

Norvežani so v zadnjih letih obudili žanr filma katastrofe, ki se lahko primerja z ameriško produkcijo. Tokrat nevarnost grozi iz vira norveškega bogastva – zajetnih zalog surove nafte pod dnom Severnega morja.

Spoznamo Sofijo in Arthurja, nadobudna znanstvenika, ki upravljata podvodnega robota, namenjenega kompleksnim opravilom v konstrukcijah naftnih ploščadih. Zazvoni alarm. Pred vstopom v helikopter, s katerim bosta odletela na poškodovan objekt sredi morja, morata podpisati sporazum o zaupnosti in nerazkrivanju.

Zeleni planet: Tropski svetovi: TV SLO 2 ob 20.05

The Green Planet. VB, 2022. 1/5. Režija: Paul Williams. Dok. serija. 55 min.

Zeleni planet: Tropski svetovi Foto Tv Slo

Rastline živijo skrivno in odmaknjeno življenje, vendar so v svojem svetu in v svojem časovnem okviru enako napadalne, tekmovalne in bojevite kot živali – na vse kriplje si prizadevajo za hrano, svetlobo, razmnoževanje in razkropitev potomstva. V seriji, ki so jo snemali po vsem svetu, sta predstavljeni več kot dve desetletji novih odkritij, kar omogoča prvi poglobljeni prikaz doslej neopaženega, medsebojno povezanega sveta. Zeleni planet nam razkriva nenavadni in čudoviti svet rastlin, kakor ga do zdaj še nismo videli.

V prvem delu bodo v ospredju tropski svetovi – tam uspeva več vrst rastlin kot kjer koli drugje na Zemlji.

Plačilo: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Paycheck. Kan., 2003. Režija: John Woo. Igrajo: Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman, Paul Giamatti, Colm Feore. Triler. 135 min.

Plačilo Foto Pro Plus

Film, ki je nastal po kratki zgodbi guruja znanstvene fantastike Philipa K. Dicka, pripoveduje zgodbo o Michaelu Jenningsu, ki za svojega tajkunskega šefa Rethricka opravlja strogo zaupne posle, po njih pa dovoli, da mu izbrišejo spomin in mu izročijo debelo ovojnico.

A po zadnji nalogi ga pričaka ovojnica, v kateri so same drobnarije, o denarju pa ni sledu. Poleg tega mu nekdo streže po življenju. Edina, ki je na njegovi strani, je biologinja Rachel.