TV namigi: Sherlock Holmes: Igra senc, Poletni večer & Bilo je nekoč v Ameriki

Petek, 23. junija

Sherlock Holmes: Igra senc: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sherlock Holmes: A Game of Shadows. ZDA, 2011. Režija: Guy Ritchie. Igrajo: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry, Jared Harris, Kelly Reilly. Akc. pust. film. 129 min.

Robert Downey Jr. in Jude Law se vračata kot Sherlock Holmes in dr. Watson v novem akcijskem trilerju Guya Ritchija. Tokrat se spopadeta s Holmesovim smrtnim sovražnikom profesorjem Moriartyjem (Jared Harris), ki je skoval tako peklenski načrt, da ga še Holmes komaj zasluti.

Stephen Fry pri filmu ni sodeloval le kot igralec (v vlogi Holmesovega brata Mycrofta), ampak je bil tudi pravi vir informacij o zgodovinskem obdobju in Holmesu, saj je po besedah producentov živa enciklopedija.

Poletni večer, 65 let televizije: Nataša Dolenc, Miša Molk, Slavko Bobovnik: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2023. Vodi: Bernarda Žarn. Zab. odd.

Nataša Dolenc. Foto: Tomi Lombar/Delo

V četrti oddaji Poletni večer ob 65. obletnici RTV bo Bernarda Žarn obujala duh časa osemdesetih let z res imenitnimi gosti. V studiu bodo Nataša Dolenc, dolgoletna voditeljica in napovedovalka z verjetno najbolj prepoznavnim glasom pri nas, prva dama televizija Miša Molk in priljubljen voditelj, novinar, dopisnik Slavko Bobovnik. Pevka Raiven bo v živo zapela Dan neskončnih sanj, s katero je Vlado Kreslin zmagal na Slovenski popevki 1980. Alenka Godec pa bo nastopila s skladbo Tvoja, s katero je začela izjemno uspešno glasbeno pot z zmago na Pop delavnici 1988.

Bilo je nekoč v Ameriki: TV SLO 1 ob 22.25

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Once Upon a Time in America. ZDA, 1984. Režija: Sergio Leone. Igrajo: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young. Krim. 230 min.

Bilo je nekoč v Ameriki. Foto TVS

Lirično posneta nelinearna pripoved, v kateri soobstajajo različne plati iste zgodbe, tvori nekoherentno življenjsko štorijo junaka, ki ga krivda in tesnoba zaradi slabih življenjskih odločitev vzdramita iz opiatnega sna. Mafijca Davida Aronsona, znanega pod vzdevkom Noodles, med kajenjem opija v kitajski četrti preplavijo spomini na preteklost, pa tudi vizije prihodnosti in alternativne sedanjosti.

Monumentalna saga v obliki spominske uganke je pokopala kariero velikega režiserja Sergia Leoneja, čeprav je nato dovolj hitro obveljala za pravo umetnino, za »veliki ameriški film«.