TV namigi: Sisi, Zamolčani dokumenti, Izgubljeni svetovi in Dober lažnivec

Nedelja, 20. septembra

Sisi (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Sisi. Avstrija, 2021. 2. sezona. 1/6. Režija: Miguel Alexandre. Igrajo: Dominique Devenport, Jannik Schümann, David Korbmann, Désirée Nosbusch, Tanja Schleiff. Nad. 65 min.

Tudi v drugi sezoni serije se Sisi in Franc Jožef spopadata s številnimi političnimi in zasebnimi izzivi. Zakoncema se rodi sin in cesarstvo končno dobi težko pričakovanega naslednika. Kljub grožnjam Otta von Bismarcka poskuša Sisi ostati močna in stati možu ob strani, saj je nova vojna tik pred vrati. Zasebno se počuti ujeta v navideznem raju. Ko se odpravi na diplomatski izlet na Madžarsko, jo očarajo občutek svobode, preprost življenjski slog in vodja madžarskih upornikov grof Andrássy, zaradi katerega bo morala sprejeti težko odločitev.

Zamolčani dokumenti (Premiera): Planet TV ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Post. ZDA, 2017. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts. Drama. 150 min.

Zamolčani dokumenti. Foto Planet TV

Zamolčani dokumenti je film o razkritju tajnih vojaških poročil, ki so dokazovala, da ameriške vlade že zelo dolgo lažejo o vojaških uspehih v Vietnamu. Zgodba je osredotočena na založnico The Washington Posta Kay Graham (Meryl Streep), ki se mora hkrati spopasti s predsednikovim poskusom preprečitve objave in šovinističnimi svetovalci, ki so prepričani, da ni dovolj sposobna za svoj položaj. A Kay je odločena, da bo skupaj z urednikom Benom Bradleejem (Tom Hanks) vztrajala in sprožila neprecedenčni spor med tiskom in vlado.

Z Benom Foglom po izgubljenih svetovih: Slab City (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Ben Fogle's Lost Worlds. VB, 2022. 1/3. Režija: Kate Fraser. Dok. serija. 50 min.

Z Benom Foglom po izgubljenih svetovih: Slab City. Foto TVS

Pustolovec Ben Fogle obišče Slab City, skupnost umetnikov in brezdomcev, ki živi po povsem svojih pravilih, tri zapuščene škotske otoke, na katerih so bile živahne skupnosti še v 20. stoletju, in karibski otok Monserat, ki so ga med letoma 1995 in 1997 ognjeniški izbruhi tako opustošili, da so morali prebivalci velik del otoka za stalno zapustiti.

V prvem delu gre Ben v Slab City, alternativno mesto na jugu Kalifornije, ki velja za zadnje svobodno mesto na svetu, vendar ima vseeno nenapisana pravila. In bolje za vas, da se jih držite ...

Dober lažnivec (Premiera): Planet TV ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Good Liar. Koprod., 2019. Režija: Bill Condon. Igrajo: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones. Krim. 130 min.

Dober lažnivec. Foto Pop TV

Okoreli stari prevarant Roy Courtnay (McKellen) vrže oko na novo žrtev: nedavno ovdovelo, premožno Betty McLeish (Mirren). Že od prvega srečanja jo začne Roy mrežiti s svojimi običajnimi manipulacijami in lažmi, Betty pa se zdi prevzeta od šarmantnega starega kavalirja in med njima se začne uglajena romanca. Ampak kar naj bi bila še ena goljufija, se nazadnje sprevrže v igro mačke in miši. Zahrbtne prevare bodo oba pahnile na minsko polje nevarnosti, spletk in izdaj, ki oba protagonista povezuje še iz njune daljne preteklosti.