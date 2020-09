TV namigi: Skozi čas, Sleparja in Izpoved

Četrtek, 17. septembra

Skozi čas: Planet TV ob 20.00



Sleparja: Kanal A ob 20.00

Sleparja Foto Pro Plus



Izpoved: HBO ob 21.30

Izpoved Foto HBO

Režiser ali scenarist kultnih romantičnih komedij, kot sta Pravzaprav ljubezen in Štiri poroke in pogreb, predstavlja ljubezensko zgodbo 21-letnega Tima, ki mu oče nekega dne zaupa, da lahko moški iz njihove družine potujejo v času.Ko Tim spozna simpatično Mary, lahko z vračanjem v preteklost vedno znova popravi zabavne nesreče, ki se mu redno dogajajo, in tako osvoji njeno srce. Toda ko med enim od časovnih skokov izbriše vse Maryjine spomine na njuno poznanstvo, se odloči znova – tokrat brez goljufanja – izboriti njeno naklonjenost.Roy in njegov pomočnik Frank sta mojstra prevar. A Royevo zasebno življenje je polno fobij, nevroz in obsesij, zaradi katerih počasi izgublja tla pod nogami. Psihiater mu predlaga, da bi navezal stik s svojo najstniško hčerjo, ki je navdušena nad njegovimi sumljivimi posli.Čeprav je Nicolas Cage v zadnjih letih izgubil nekdanji sloves, bi ustvarjalci za vlogo obsesivno-kompulzivnega Roya le težko našli boljšega igralca. Cage pa ni prepričljiv le kot mož, ki ga preganja nešteto strahov, ampak tudi kot prevarant, in oče, ki se boji navezati stik z odtujeno hčerjo.Dokumentarec spremlja čustveno izpoved glasbene producentke Drew Dixon.Drew je odgovorna za nekatere uspešnice slavnih imen, kot so Method Man in Mary J. Blige, Estelle in Kanye West ter Whitney Houston, ki se kot ena prvih temnopoltih žensk aktivističnega gibanja #MeToo v ZDA javno izpostavi ter hiphopovskega mogotca Russlla Simmonsa obtoži spolnega napada. Zgodba ne beleži le njenih izkušenj, temveč tudi izkušnje drugih žrtev.