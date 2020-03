TV namigi: Skrivnost njihovih oči, Princeskin dnevnik in Tarča

Četrtek, 12. marca



The Princess Diaries. ZDA, 2001. Režija: Garry Marshall. Igrajo: Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Elizondo, Heather Matarazzo, Mandy Moore. Rom. kom. 135 min.



Film je predelava odličnega istoimenskega argentinskega filma iz leta 2009 in prav dejstvo, da prav nič ne doda k izvirniku, je kljub vrhunski igralski zasedbi razlog, da kritiki niso bili navdušeni.Prijatelja Ray in Jess ter njuna nadzornica Claire so člani vrhunske skupine preiskovalcev najhujših zločinov, toda njihove poti se razidejo, ko se med žrtvami grozljivega morilca znajde Jessina hčerka. Po trinajstih letih neumornega iskanja Ray naleti na otipljivo sled, toda med tem, ko želi Claire ravnati po črki zakona, si Jess želi takojšnjega in neusmiljenega maščevanja ...Družinska romantična komedija o princeski izmišljene evropske dežele, ki je igralko Anne Hathaway izstrelila med zvezde.Plaha najstnica Mia Thermopolis iz San Francisca, ki je odraščala z materjo samohranilko, se znajde v zadregi, ko pri petnajstih letih izve, da je po očetu podedovala plemiški naziv manjše evropske kneževine, imenovane Genovia. Med zanimivo in poučno preobrazbo iz povprečne srednješolke v princesko zabrede v kopico komičnih zapletov, pri čemer ji pomaga njena stroga in zadržana babica, kraljica Clarisse Renaldi (Julie Andrews).Govorili bodo o boju proti širitvi koronavirusa. Iz Italije prihajajo skrb zbujajoče informacije predvsem o razmerah v bolnišnicah. Kaj nas čaka? Stroge omejitve so udarec tudi za posel, a ne za vse. Preiskali smo, kdo so dobavitelji, ki so cene medicinskega materiala dvignili tudi za 15 krat.