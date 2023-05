TV namigi: Skrivnosti Martha's Vineyard, Rešeni pred izumrtjem ...

Torek, 30. maja

Skrivnosti Martha's Vineyarda: Čudovit kraj za smrt​ (Premiera): Fox Crime ob 14.05

Martha's Vineyard Mysteries: A Beautiful Place to Die. ZDA, 2020. 1/4. Režija: Mark Jean. Igrajo: Jesse Metcalfe, Sarah Lind, Eric Keenleyside, Chelsea Hobbs, Sunita Prasad. TV-serija. 115 min.

Jeff (Jesse Metcalfe) je bil bostonski detektiv, toda ko so ga ranili na dolžnosti, so ga upokojili in zdaj živi na otoku Martha's Vineyard, kjer je kot otrok preživljal poletja. Kmalu obnovi prijateljstvo z Zee (Sarah Lind), nekdanjo simpatijo, ki vodi krajevno bolnišnico.

Ko Jeff na obali najde truplo mladega Raya, šef policije in Zeejin oče zaposli Jeffa in Zee, da bi rešila umor pred začetkom turistične sezone. Kmalu odkrijeta, da je Ray navezal stike z najbogatejšo družino v mestu in da Ray ni njegovo pravo ime, čeprav tega sam morda ni vedel, nekdo drug pa ga je bil pripravljen umoriti, da se to ne bi razvedelo.

Serija je sestavljena iz štirih filmov o posameznih primerih, ki jih poleg glavnih junakov povezuje tudi motiv, zaradi katerega je Jeff zares zapustil Boston.

Rešeni pred izumrtjem: TV SLO 1 ob 20.40

Koprod., 2023. 2/2. Dok. odd. 50 min.

Rešeni pred izumrtjem. Foto TVS

V drugem delu oddaje bomo videli, kako v Nemčiji skoraj izumrlo vrsto učijo leteti, kako je na Švedskem los postal televizijska zvezda, kje v Rimu živijo divje svinje in volkovi ter kako smo v Sloveniji obnovili mokrišče za več kot 260 vrst ptic selivk. Spoznali bomo zavzete znanstvenike in biologe, ki se trudijo rešiti posamezne vrste pred izumrtjem. Na Škotskem v ujetništvu vzgajajo divjo mačko, ki jo bodo izpustili v divjino. Na Irskem prav tako v ujetništvu vzgajajo potočno bisernico. Naučili se bomo, kako človeški posegi v naravo vplivajo na druga bitja. Na Nizozemskem so pokazali, kako zakisljevanje vpliva na morski plankton. V Švici pa, kako zaradi umetnih gnojil izginjajo travniške rastline in živali.

Na svidenje, sin moj: TV SLO 2 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Di jiu tianchang. Kit., 2019. Režija: Xiaoshuai Wang. Igrajo: Jingchun Wang, Mei Yong, Xi Qi, Roy Wang, Jiang Du. Drama. 185 min.

Na svidenje, sin moj. Foto TVS

Presunljiva družinska drama in izjemen vpogled v ogromne družbene spremembe, skozi katere je šla Kitajska v zadnjih tridesetih letih. Srebrna medveda v Berlinu za najboljšo igralko in igralca.

Nedolžna otroška igra ob vodnem zajetju se konča tragično in nad nekoč srečno družino leže senca trpke bolečine. V želji, da bi pozabila na tragedijo, se zakonca preselita v mesto in posvojita fantka, ki pa ne more povsem zapolniti nastale praznine. Fant se v najstniških letih upre in se odloči oditi od doma, zato ostarela zakonca skleneta, da se bosta vrnila v rodni kraj, ki po mnogo letih kaže povsem drugačen obraz. Njuna vrnitev sproži val spominov ...