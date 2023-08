TV namigi: Skupaj za Slovenijo, Floridski dvojec in Potovanje

Četrtek, 10. avgusta

Skupaj za Slovenijo (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Dobrodelna oddaja RTV Slovenija. 115 min.

Prejšnji konec tedna se je Slovenija znašla v nemilosti izrednih vremenskih razmer, ki so prizadele dobršen del države. V posebni oddaji bodo pokazali vse razsežnosti naravne katastrofe, ki je Slovenijo prizadela pretekli konec tedna: od krajev, ki so povsem neprepoznavni, do odločnosti, poguma in vztrajnosti v najskrajnejših trenutkih ter izjemnega odziva ljudi, ki so priskočili na pomoč.

To bo oddaja o pogumu, solidarnosti in prijateljstvu ter pogovorih in človeških zgodbah, ki so nas pretresle, a hkrati vlivajo upanje. Oddajo bosta vodila Igor E. Bergant in Ksenija Horvat.

Že ob 7. uri zjutraj pa bodo odprli klicni center, v katerem bodo prostovoljci Rdečega križa in Karitasa skupaj s prostovoljci z RTV Slovenija in znanimi osebnostmi na telefonski številki 01/472 0011 (telefonska številka bo aktivna od 7.00 do 22.30), zatem pa prek SMS-ov zbirali sredstva za ljudi, ki so utrpeli škodo v nedavni ujmi.

Floridski dvojec (Premiera): Fox Crime ob 22.00

Panhandle. ZDA, 2022. 1. sezona. 1/8. Režija: Colin Bucksey. Igrajo: Luke Kirby, Tiana Okoye, Lorenza Izzo, Forrest Goodluck, Wallace Smith. Nad. 60 min.

Floridski dvojec. Foto Fox Crime

Odkar je pred petimi leti doživel osebno tragedijo, zgovorni, ekscentrični Bell Prescott (Luke Kirby) ni zapustil propadajočega posestva ob reki Apalachicola, ki ga deli z mamo in udomačenim aligatorjem.

Ko najde truplo, prepriča edino policistko v mestu, praktično ter direktno Cammie Lorde (Tiana Okoye), da mora rešiti primer. To nenavadna partnerja popelje do soočenja z Bellovo preteklostjo.

Bell in Cammie se skupaj spopadata z osebnimi demoni, šokantnimi preobrati in nekaj floridskimi aligatorji na svoji poti, na kateri bi rada ozdravila sebe in svoje mesto.

Potovanje: TV SLO 2 ob 22.30

Vegferð. Isl., 2021. 1/6. Režija: Baldvin Zophoníasson. Igrajo: Víkingur Kristjánsson, Ólafur Darri Ólafsson, Felix Bergsson, Anna Claessen, Aldís Amah Hamilton. Miniserija. 35 min.

Potovanje. Foto TVS

Dolgoletna prijatelja v resničnem življenju Ólafur Darri Ólafsson in Víkingur Kristjánsson v tej domiselni in odlično izvedeni komediji igrata sebe, ko potujeta in razkrivata naravne lepote Islandije.

Ólafur je v zanosu, saj je njegova igralska kariera v zadnjem obdobju zelo uspešna, Vikingurju pa se zdi, da je sam v življenju dosegel dno. Odpravita se na pot do priljubljenega Westfjordsa, kjer naj bi se poglobila vase, se sprostila in za nekaj časa pozabila na tegobe sodobnega vsakdana. Znajdeta se v vrsti bizarnih okoliščin, v katerih se morata spopasti s svojimi čustvi ...