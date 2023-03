TV namigi: Slaba vzgoja, Antropocen – doba človeka in Detektiv Ricciardi

Petek, 17. marca

Slaba vzgoja: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mala educacion. Špa., 2004. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho. Krim. 110 min.

Moderni film noir je postavljen v čas izbruha svobode v Španiji v 80. letih.

Režiserja Enriqueja, ki išče zgodbo za svoj novi film, nenapovedano obišče igralec, ki prav tako išče posel. Predstavi se kot njegov nekdanji sošolec Ignacio, v kogar je bil Enrique zaljubljen in je moral zato zapustiti šolo. Ignacio mu ponudi kratko zgodbo z naslovom Obisk, ki obravnava njuno odraščanje in obelodani tudi težave z duhovnikom, očetom Manolom, ki je dečke v šoli zlorabljal. A nekaj ni prav, Enrique ne verjame, da je Ignacio res njegov stari prijatelj. Razkrije se druga plat zgodbe, obiskovalec je v resnici Ignaciov brat, medtem ko je pravi Ignacio že lep čas mrtev …

Antropocen – doba človeka: TV SLO 2 ob 20.05

Anthropocene: The Human Epoch. Kan., 2018. Režija: Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky. Dok. film. 85 min.

Antropocen - doba človeka. Foto TVS

Znanstveniki so potrdili – holocena, geološke dobe, ki je trajala zadnjih 12 tisoč let, je konec. Stopili smo v antropocen, obdobje, v katerem delovanje človeka odločneje spreminja Zemljo kot vsi naravni procesi skupaj. Dokumentarni film – nastajal je v dvajsetih državah na šestih celinah – odlikujejo izjemni posnetki neverjetnih človekovih pokrajin.

To je že tretji film, ki sta ga filmarja Jennifer Baichwa in Nicholas de Pencier posnela skupaj s fotografom Edwardom Burtynskyjem. Film je prejel kopico festivalskih nagrad, v izvirniku pa je pripovedovalka filma igralka Alicia Vikander.

Detektiv Ricciardi (Premiera): Fox Crime ob 22.00

Il Commissario Ricciardi. Ita., 2021. 1. sezona. 1/6. Režija: Alessandro D'Alatri. Igrajo: Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti. TV-serija. 120 min.

Detektiv Ricciardi. Foto Fox Crime

V 30. letih prejšnjega stoletja so ulice Neaplja polne krvavih zločinov, mladi detektiv Luigi Alfredo Ricciardi pa si ne dovoli, da bi kakšen primer ostal nerešen. Ima prav poseben dar, lahko vidi duhove ubitih in sliši njihove zadnje misli. Luigi živi s svojo varuško iz otroštva, zdaj že ostarelo gospo Roso, ki skrbi zanj vse od smrti njegove matere. Predan je samo svojemu delu, pri katerem mu pomagata zvesti brigadir Maione in mrliški oglednik Modo.

V prvem delu tenorista Arnalda Vezzija, svetovno znanega umetnika in Ducejevega osebnega prijatelja, najdejo mrtvega v njegovi garderobi. Ricciardija, ki zazna zadnje besede žrtev zločina, pokličejo, da reši primer.