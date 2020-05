TV namigi: Slava, Londonski vohun in Mali princ

Sobota, 9 maja



Slava: TVS ob 23.20



Londonski vohun: Planet TV 2 ob 18.55

Londonski vohun FOTO: Planet TV



Mali princ: TVS 2 ob 14.20

Mali princ FOTO: TVS

Železniški delavec Canko nekega dne na tirih najde ogromno denarja in kot poštenjak se odloči denar izročiti oblastem. Julia iz službe za odnose z javnostjo na ministrstvu v tem ugleda priložnost, da bi novopečenega junaka izkoristila za odvračanje pozornosti od korupcijskega škandala. A stvar se zaplete, ko je Canko po Julijini krivdi ob svojo družinsko dragocenost, uro znamke Slava ...Vsakomur, ki je gledal Šund, je jasno, kako pomembna družinska zapuščina je ura, a šalo na stran: bolgarska realistična satira, ki bo prej izvabila solze kot smeh, je sofisticiran, vrhunsko odigran film z močnim sporočilom o družbeni neenakosti.Britanska kriminalna drama je nastala pod peresom najbolj prodajanega avtorja Toma Roba Smitha. Drama v petih dejanjih sledi čustvenemu potovanju mladega človeka, ki poskuša najti resnico o umoru njegovega ljubimca.Skladiščnik Danny na poti domov sreča premožnega Joeja, bančnika, ki rad teče. Začneta prijateljevati. Joeju je v resnici ime Alex in Dannyju ne pove, kaj je njegova prava služba. Dannyjev prijatelj Scottie je zato sumničav, ko jima sledi skrivnosten kombi. Kmalu zatem Alex izgine, nekdo pa vdre v Dannyjevo stanovanje in v njem pusti ključ do Alexove hiše. Danny se odloči, da bo prišel zadevi do dna ...Animirana pustolovščina, sinhronizirana v slovenščino, posneta po eni najbolje prodajanih knjig.V središču zgodbe je neustrašna, bistra in radovedna Mala deklica, ki se pod vodstvom svoje gospodovalne matere pripravlja na svet odraslih. Njen svet na glavo obrne Letalec, prijazen in navihan stari sosed, ki ji odpre vrata v nenavadni svet, v katerem je vse mogoče. Tu se prične dekličino čarobno in čustveno potovanje v lastno domišljijo in svet Malega princa. Njegova zgodba Malo deklico in Letalca popelje na nenavadno pustolovščino, v kateri odkrijeta, da resnično pomembne reči lahko vidimo le s srcem.Gre za prvo in nadvse uspešno animirano upodobitev Saint-Exupéryjeve priljubljene leposlovne klasike za otroke Mali princ.