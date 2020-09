TV namigi: Slavno neslavna Florence, Pri Črnem petru in Proslava

Sobota, 12. septembra





Slavno neslavna Florence: TV SLO 1 ob 20.05



Pri Črnem Petru: Planet TV ob 20.00

Pri Črnem Petru Foto Planet TV



Proslava ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini: TV SLO 2 ob 12.00

Festival ob priključitvi Primorske k matični domovini, Lijak, 21.9.1947 Foto Edi Šelhaus/muzej Novejše Zgodovine

New York, 1944. Dedinja Florence Foster Jenkins je s svojim angleškim soprogom St. Clairom Bayfieldom sredi vrhunca newyorškega družabnega dogajanja. Ko v Carnegie Hallu sliši slovito sopranistko Lily Pons, Florence dobi navdih, da začne spet peti; odloči se za ure petja, kar njen predani Bayfield srčno podpira. Najdeta mladega pianista Cosma McMoona, da jo spremlja na klavirju. Zanj je to sanjska služba! Dokler seveda ne dojame, da njegova učenka komaj kdaj zadane kako noto.Mešanico drame in komedije v biografski zgodbi, ki se zdi bolj čudna od vsake fikcije, na še višjo raven dvigne odlična igre Streepove.V tretji sezoni se bo voditeljica Jasna Kuljaj preizkusila za točilnim pultom, znani humorni druščini pa se bo pridružil nov obraz. Poleg gasilca Saša (Sašo Dobnik), novinarja Regona (Sašo Đukić) in poštarja Peške (Boštjan Meglič) bo občinstvo zabaval športni navdušenec (Matjaž Javšnik), ki bo v gostilno Pri Črnem Petru skušal vnesti nekaj zdravega življenjskega sloga.Oddaja sicer ostaja zvesta slovenski glasbi v vseh odtenkih, za posebno poslastico pa bo v vsaki epizodi poskrbel pevec ali pevka z vsem znano legendarno pesmijo. V prvi oddaji bo gostilno Pri Črnem Petru obiskala Majda Arh, nastopali pa bodo še Mambo Kings in Polkaholiki, Gadi, ansambel Šentjanci, ansambel Šepet ter Foksnerji.Skupaj, pred odprtim morjem je naslov letošnje proslave ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini, ki tokrat gostuje v občini Ankaran. Drugačna bo, žal brez občinstva, a vendarle bogata v besedi, glasbi in sliki. V letos posebnih pogojih nastaja pod taktirko pisatelja in režiserja Marka Sosiča, scenograf je Peter Furlan.Scenarij zaobjema zgodovinske trenutke od konca 1. svetovne vojne ter požiga Narodnega doma, do kritične refleksije današnjega časa in ponovnega vračanja fašističnih teženj na različnih koncih Evrope.