TV namigi: Slovenec po izbiri, V dvoje in Preverjeno

Torek, 26. novembra

Slovenec po izbiri

V dvoje: Kanal A ob 20.00

Preverjeno: POP TV ob 21.55

Dokumentarni film osvetljuje življenjske odločitve sedmih posameznikov in posameznice, ki so v okviru politike neuvrščenih zapustili svojo prvotno domovino in se preselili v Jugoslavijo. V Sloveniji so si ustvarili družine in kariere ter zaživeli novo življenje. V osebnih izpovedih razkrivajo svoje izkušnje in spomine na čas od prihoda do danes. Razmišljajo o svojih srečevanjih z drugačnim in se sprašujejo o svoji pripadnosti prvotni in novi domoviniNjihova stališča so zaznamovana s pogledi iz različnih kultur, ki se prepletajo v njihovem bogatem doživljajskem svetu. Ob njih se zastavlja ključno vprašanje današnjega časa: ali lahko občutimo globino izkustva človeka, ki si zmore v novem okolju ustvariti dom?Serija sledi dogodkom v življenju dveh različnih mladih parov, ki ju povezuje prijateljstvo fantov Aleša in SandijaAleš je po razhodu z Majo že celo leto popolnoma na tleh, nato pa mu končno uspe uspešno diplomirati na temo – Kako preboleti bivšo s pomočjo taoističnih znanosti? Pa mu je svojo drago Majo resnično uspelo preboleti? Medtem Nika in Sandi še vedno gorita v medsebojnih strasteh ...Hudomušen vpogled v vsakdanje dogajanje sodobne mladine, ki na pragu odraslosti stopa v neznano.Manjša občina, ki ima letni proračun štiri milijone evrov, je na svoj račun dobila še enkrat toliko, saj je več kot štiri milijone nakazal eden njenih občanov. Katere občine v Sloveniji so še dobile takšne milijonske enkratne prilive, kaj so naredile z denarjem in kaj je ponavadi vir teh milijonov?Za darovanje organov se v Sloveniji ne odloči veliko ljudi. O odločitvi je spregovorila mati, ki se je za darovanje odločila po tragični smrti 16-letnega sina.Šli so po sledeh anonimnih grobov, tistih, ki na poti v boljše življenje umrejo v Sloveniji. Se sploh kdo potrudi, da bi poiskal identiteto teh ljudi?